Inés Gómez Mont presumió con tierna fotografía a su hija María

La guapa conductora Inés Gómez Mont, presumió en su cuenta social una tierna fotografía de su bebé María, tal parece que la bebe tuvo una sesión de tofos para capturar el recuerdo de sus primeras días junto a su hermosa familia. En la fotografía la bebé luce muy hermosa.

Y es que recientemente la bella Mont luce espectacular, pues diversos seguidores de la famosa empezaron a enviarle comentario de lo linda que se ve, sorprendiendo a todos por su aspecto físico, luciendo más hermosa. A unos días de haber dado a luz a María, la conductora Inés Gómez Mont sorprendió a sus seguidores por su cambio físico.

Y es que todos quedaron sorprendidos por su aspecto físico, en la fotografía que compartió público lo siguiente:

Por fin voy entrando poco a poco en mi ropa, hoy fui feliz por que pude estrenar mi ropa de @latingal_boutique en la sesión de fotos, el look completo es de ahí y lo ame la verdad hice mucho sacrificio en el embarazo y fui disciplinada con la comida para que en el post parto no me costara tanto trabajo y pudiera regresar a trabajar pronto cómo se lo prometí a mis jefes!!