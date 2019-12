Inés Gómez Mont pospone su regreso a televisa, aun no se recupera

Hace unos meses Inés Gómez Mont reveló que pasaba por un momento muy complicado de salud, pues le habían extirpado un tumor en el cerebro, y por el cual tendría que estar en reposo algunas semanas, pues, aunque nunca hubo peligro, la operación si fue delicada.

Inés Gómez Mont planeaba su regreso triunfal a Televisa durante la transmisión del Teletón el próximo 14 de diciembre, la conductora esperaba estar mejor de salud para ese entonces, sin embargo, las cosas no le salieron como planeó, pues su regreso a la pantalla chica tendrá que esperar, ya que por instrucciones médicas no podrá participar de Teletón.

A través de su cuenta de Instagram dio la noticia en la que lamentó perderse dicho evento, pero que estará al pendiente de lo que pase en ese día tan especial para los niños y jóvenes con discapacidad, autismo y cáncer.

“Les comparto que me duele mucho no poder estar en Teletón este año cómo se los había dicho, pero mis doctores consideran que es una transmisión muy larga y ahorita no es el momento” se lee en su publicación.