Inés Gómez Mont podría perder la custodia de cuatro de sus siete hijos

Tras verse envuelta en problemas legales Inés Gómez Mont podría enfrentar a la justicia mexicana y ahora también podría perder la custodia de cuatro de sus siete hijos, ya que se dice que el padre de los niños solicitaría la patria potestad.

El empresario Javier Díaz fue esposo de Inés durante cinco años. Juntos tuvieron a su primogénita Inés y a los trillizos Bruno, Diego y Javier, pero desde que se separaron en 2013, él ha tenido poco contacto con los niños y se dice que no los ha visto desde 2015.

Después de su divorcio Inés se casó con el abogado Victor Manuel Álvarez Puga, con quien tiene tres hijos más, y desde hace unas semanas ambos son buscados por las autoridades mexicanas por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Además se ha dicho que Gómez Mont y su esposo presuntamente han escapado a otro país.

Ex esposo de la conductora quiere la custodia de sus hijos

La conductora tiene siete hijos

En días recientes el periodista Michelle Ruvalcaba, señaló que Javier Diaz presuntamente está luchando para conseguir la custodia de sus cuatro hijos, luego que se revelaran los posibles delitos en los que se vio involucrada su exesposa.

Se dice que Gómez Mont y su actual esposo están huyendo de las autoridades, por lo que aseguran que los niños no pueden verse envueltos en esta situación, por lo que su padre quisiera recuperar la custodia.

“Javier se está moviendo por cielo, mar y tierra para pedir la custodia de los niños y la patria potestad, porque para él representa una situación de peligrosidad que los niños estén con esto alrededor y, a parte, sería una buena manera de reencontrarse con ellos porque tiene mucho tiempo que no los ve”, dijo.

De acuerdo con la fuente que mencionó el periodista, Javier no ha visto a los niños desde 2015, por lo que ahora “se muere por verlos”. Cabe indicar que anteriormente Inés confesó que no le gustaba que los niños viera a su padre porque él era un irresponsable que no los cuidaba, incluso en una ocasión él se fue de fiesta dejando a los niños dormidos, por lo que aseguró que sus hijos sufrían con su padre Javier Díaz.

Además el juez decidió darle la custodia completa a Gómez Mont luego que se revelara que el empresario los había dejado solos en un centro comercial. La ex conductora también llegó a revelar que Javier es quien no ha mostrado interés en ver a los menores.

¿Cuántos hijos tiene Inés Gómez Mont?

La conductora siempre se ha mostrado orgullosa de ser mamá

La conductora de televisión Inés Gómez Mont tiene siete hijos. Es madre biológica de seis y el último es hijo de su actual esposo Victor Manuel Álvarez Puga. Con Javier Díaz la conductora tuvo a Inés y a los trillizos Javier, Diego y Bruno. Luego se volvió a casar y tuvo a Bosca y María, además Álvarez ya tenía un hijo llamado Mayito.

