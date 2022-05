Inés Gómez Mont pagó para llegar a un acuerdo con la FGR pero no se lo aceptaron

La conductora está siendo acusada de presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero/Foto: Ahora Noticias

Los abogados de la conductora Inés Gómez Mont trataron de llegar a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Según el medio Animal Político, la ex estrella de TV Azteca y Televisa se ofreció a pagar los 14 millones 843 mil 816 pesos (738 mil 642 dólares) que se le imputan, los cuales habría recibido de las presuntas empresas fantasma. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por un juez federal.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, en 2021 el juez federal, Iván Aarón Zeferín Hernández, giró la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero respecto al desvío millonario, dinero que presuntamente fue destinado por Gobernación para la seguridad en penales federales.

Esto es de lo que se acusa a Inés Gómez Mont

Según la indagatoria de la Fiscalía, la presentadora mexicana recibió depósitos de dos compañías fantasma: Tangamanga, por un monto de 7 millones 395 mil pesos (367 mil 982 dólares), y Gupea, por 7 millones 448 mil 816 pesos (370 mil 660 dólares), lo cual suma 14 millones 843 mil 816 pesos (738 mil 642 dólares), que equivale a menos del uno por ciento de los de 2 mil 500 millones (124 millones 402 mil 300 dólares) desviados.

Además, las autoridades también señalaron que en el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga se realizaron operaciones por menos de 250 mil pesos (12 mil 440 dólares), detalló Animal Político.

El paradero de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga es desconocido hasta el momento, esto luego de que el 10 de septiembre pasado se girara una orden de aprehensión en su contra.

No obstante, dichas cifras demuestran que la pareja no fue la principal beneficiada con el desvío de recursos, por lo cual, hasta el momento no se ha acreditado que Gómez Mont haya organizado el presunto fraude.

¿Cuántos hijos tiene en total Inés Gómez Mont?

A sus 38 años de edad, la conductora Inés Gómez Mont tiene seis hijos biológicos y uno adoptivo, su hijastro "Mayito", los cuales ha procreado en dos matrimonios, el primero junto a Javier Díaz Bravo, con quien estuvo casada de 2008 a 2013, y ahora con Víctor Álvarez Puga, empresario con quien se casó en 2015.

