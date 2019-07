Inés Gómez Mont fue criticada en redes tras el nuevo programa de Televisa

Luego del estreno el pasado fin de semana de "Familias frente al fuego" en Televisa, algunos usuarios empezaron a criticar a la conductora Inés Gómez Mont, aunque el proyecto superó en rating a "MasterChef La Revancha", algunos internautas han opinado al respecto sobre el nuevo programa.

Cabe mencionar que Gómez Mont había estado participando como conductora invitada al programa de entretenimiento "Hoy", pues como recordamos había estado ausente con el nacimiento de su pequeña hija María.

Gómez Mont durante algunos años estuvo como conductora en "Ventaneando" de TV Azteca, sin embargo, decidió irse de la televisora del Ajusco y actualmente ha formado parte de la empresa San Ángel; la conductora ha compartido en redes sociales lo agradecida que esta con su nuevo programa de televisión a pesar de las críticas que ha recibido de algunos seguidores.

Recordamos que el estreno del programa de Televisa fue el pasado 14 de julio y los televidentes estuvieron muy ansiosos por ver de nueva cuenta a la conductora Mont, quien estaba ausente de la pantalla chica, aunque las críticas no se hicieron esperar y algunos fans han comentado que no les gustó el proyecto.

"Perdón, pero no me gusto tu programa, tu muy bella siempre me has caído bien".