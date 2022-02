Inés Gómez Mont: filtran presuntos mensajes de WhatsApp donde habla de su caso

A través de redes sociales se han filtrado supuestos mensajes de WhatsApp escritos por Inés Gómez Mont donde habla de su caso, asegurando que su situación legal es por culpa del ex procurador fiscal, Carlos Romero Aranda; además reveló que su ex pareja quiere quitarle la custodia de sus hijos.

Tal como hemos revelado en La Verdad Noticias, la famosa fue acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, igual que su esposo Víctor “N”, y ahora se han filtrado los supuestos mensajes donde la conductora habla con algunas de sus amistades sobre la situación que está enfrentando actualmente.

De acuerdo a los mensajes y conversaciones difundidas por el medio Emeequis, la famosa que está prófuga y es buscada por la Interpol, explicó que está envuelta en problemas por culpa del exprocurador fiscal, quien recordemos fue removido de su cargo en diciembre por una una investigación en su contra por evasión fiscal.

Aseguró que todo se debió a un “Pleito de faldas”

En los textos la conductora Inés Gómez Mont revela que el problema surgió por un “pleito de faltas'' entre el ex procurador y su esposo.

“Mi esposo tenía muchas amenazas de años atrás por parte del ex procurador fiscal Carlos Romero Aranda, tenían problemas personales muy fuertes, todo derivado por un tema de ‘faldas’. Lamentable pero real. Dentro de esa sed de venganza, me involucró a mi sin tener nada que ver” indicó la conductora.

Así mismo reveló que no quiso hablar públicamente por temor a que la situación se complicara y reveló que tras sus publicaciones donde intentó aclarar la situación, recibió orden de aprehensión.

“En un principio me mandaron decir que si hablaba públicamente, se complicaría mi caso. Con miedo, mucho miedo, levanté la voz y me giraron 3 órdenes más por ejercicios fiscales. Siempre en el cinismo. Mi esposo hoy tiene una orden de aprehensión ¡yo 4!”, reveló.

La famosa agradeció a sus amistades por el apoyo que le han brindado pese a la complicada situación a la que se enfrenta actualmente.

“Gracias a todas por sus mensajes que me hicieron llegar por aquí y de forma privada. Les agradezco en el alma”.

Inés también indicó que su ex pareja está aprovechando la situación y quiere quitarle la custodia de sus hijos

“Hoy mi exesposo me ha amenazado y también ha filtrado de forma irresponsable en los medios de comunicación que tiene muy buenas relaciones en el Palacio Nacional (dato que es cierto) dice, que me va a meter a la cárcel y me va a quitar a mis hijos, los cuales abandonó cuando tenían 6 meses de nacidos. También se presume que mi exesposo es cercano al mismo círculo del exprocurador fiscal de tiempo atrás. Aquí se juntaron el hambre y las ganas de comer. He pasado de todo, créanme. Estoy peleando muchas batallas muy injustas, empezando por la mis hijos que me los quieren quitar. Me quieren quitar la patria potestad de mis hijos. Eso sí me duele hasta el alma y me tiene muy angustiada”, escribió.

En días pasados la conductora y su esposo solicitaron un amparo de protección de Justicia, pero hasta el momento se desconoce si dicho amparo se resolvió a su favor.

¿Qué pasó con Inés Gómez Mont?

La pareja está acusada de delincuencia organizada

La conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscalía aseguró que los involucrados presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob.

