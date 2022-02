Inés Gómez Mont está cansada de huir; podría regresar a México

Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en distintos delitos fiscales, la Interpol emitió una ficha roja en más de 150 países para lograr su detención, pero hasta ahora se desconoce su paradero, sin embargo la famosa pronto podría regresar a México, pues al parecer está cansada de huir.

De acuerdo con las autoridades la conductora y su esposa habrían cometido delitos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos públicos y peculado, por lo que ambos tienen órdenes de aprehensión.

Ahora, a cinco meses que Gómez Mont y su esposo escaparan a otro país, un familiar de la famosa reveló a TV Notas, que ella podría regresar a México, pues está dispuesta a arreglar lo ocurrido y que su situación legal se arregle lo más pronto posible.

De acuerdo con la fuente, Inés le pidió a sus abogados que presenten un amparo, para que al ingresar a territorio mexicano no la arresten. Así mismo se reveló que la ex conductora está dispuesta a hacer este sacrificio pues “está cansada de embarrar a sus hijos”.

“Ella está harta de huir, ya no quiere seguir escondiéndose, no es la vida que quiere darles a sus hijos, pero no puede regresar a México como si nada porque, en cuanto pise el país, será detenida y exhibida a nivel internacional”.

La famosa está dispuesta a colaborar con las autoridades

Habría tomado la decisión para darles "libertad" a sus hijos

Se reveló que luego de pasar de socialité a prófuga, la famosa ya no tiene intención de seguir huyendo y está dispuesta a colaborar con las autoridades y revelar la información que le soliciten, pero a cambio pedirá protección.

“Está cansada de huir y está dispuesta a colaborar con las autoridades para revelar nombres y papeles que los lleven a detener a los verdaderos culpables, obvio, también pedirá protección; no se le hace justo que estas personas estén como si nada en sus casas y con sus familias, mientras ella vive como fugitiva” reveló la fuente.

Reveló que Inés tomó la decisión de regresar a México y colaborar con las autoridades porque recientemente fue el cumpleaños de sus trillizos y le dio tristeza verlos sin festejar con sus amigos y escondidos, por lo que aseguró que les dará “libertad” como regalo.

¿Qué hizo Inés Gómez Mont?

La famosa y su esposo enfrentan cargos

La ex conductora Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son buscados por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscalía aseguró que los involucrados presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Segob.

