Inés Gómez Mont envía contundente mensaje a su ex esposo (VIDEO)

La conductora de Televisa Inés Gómez Mont luego de las declaraciones que hizo su ex marido sobre ella a través de una entrevista para una revista, la presentadora decidió romper el silencio y revelar su verdad.

Inés Gómez Mont en diversas ocasiones cuando es cuestionado sobre los asuntos con su ex marido, la conductora de Televisa ha dicho que él no ha visto con frecuencia a sus hijos.

Cabe mencionar que Inés Gómez Mont formó parte del programa de entretenimiento "Ventaneando", sin embargo, decidió retirarse de la empresa, posteriormente estuvo en Televisa en la emisión de "Cuéntamelo Ya".

Te puede interesar: Amenazan de MUERTE a otra famosa de TV Azteca (VIDEO)

Como recordamos Inés Gómez Mont decidió ausentar de la pantalla chica para enfocarse en su embarazo y tras el nacimiento de María, la conductora de Televisa retomó sus proyectos en televisión, pues muy pronto estrenará un nuevo programa para el agrado de las familias.

La conductora de Televisa está muy emocionada y feliz por el nuevo proyecto, sin embargo, una publicación en una revista ha causado el enojo de Inés Gómez Mont con respecto a la situación de su ex marido.

"Casualmente cada vez que sale un proyecto me quieren afectar Javier Diaz y su familia.

Ya me cansé de sus mentiras. ¡Aquí las pruebas de que yo no miento y jamás lo he hecho!".