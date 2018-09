Inés Gómez Mont emocionada y determinada en ir por el octavo hijo

Inés esta muy emocionada por que esto llegue a suceder pero su esposo, Víctor Álvarez, señaló no estar muy de acuerdo con la idea, ya que con sus 7 hijos le es más que suficiente por el momento. Bueno, hasta llego a llamarle “loca” a la conductora.

“Ya mi esposo me huye, de verdad, ya me dijo que no hay opción. Todavía embarazada le dije: 'Vamos por uno más, que no sea mi último embarazo' y me dijo que estoy loca”, detalló.