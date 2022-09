Inés Gómez Mont cumple un año de ser prófuga de la justicia

A un año de que la FGR girara una orden de aprehensión en su contra, la justicia mexicana no ha podido dar con su paradero.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el 10 de septiembre del 2021 que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga tenían una orden de aprehensión en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, así como participación en los delitos de desvío de recursos, lavado de dinero y fraude fiscal.

De acuerdo con información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la pareja fue acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, delitos relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

La pareja es acusada de presunto enriquecimiento ilicito, así como desvío de recursos, lavado de dinero y fraude fiscal.

Asimismo, se reveló que ellos utilizaron empresas para “lavar dinero” que recibieron por parte de la SEGOB durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, motivo por el cual están siendo investigados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

Por si fuera poco, Inés Gómez Mont recibió una nueva orden de aprehensión en julio pasado por presunto fraude fiscal por más de 6 millones de pesos que cometió en 2015. La situación ha provocado que la conductora y su esposo lleven un año desaparecidos, lo cual ha provocado que las autoridades mexicanas pidan ayuda a la INTERPOL para capturarlos.

Inés Gómez Mont asegura ser inocente

La conductora ha asegurado en más de una ocasión que ella es inocente de los delitos que se le acusan y que la situación que vive es totalmente injusta.

En medio de órdenes de aprehensión e investigaciones por presuntos delitos fiscales, la ex conductora de Ventaneando compartió un extenso comunicado en su cuenta de Instagram para declararse inocente y denunciar que esta situación es totalmente injusta para ella, pues asegura que se trata de un caso armado para desprestigiar su imagen.

“A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito… Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, declaró Inés Gómez Mont.

¿Dónde está Inés Gómez Mont?

La conductora se encuentra desaparecida desde hace casi un año y se dice que está haciendo todo lo posible para evitar ser arrestada.

Ha pasado un año desde que la FGR giró la orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su marido, mismo tiempo que lleva desaparecida. Rumores aseguran que ella huyó del país para refugiarse en una lujosa mansión de Estados Unidos mientras que otros dicen que se encuentra en el país buscando solucionar esta bochornosa situación.

