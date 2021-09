Inés Gómez-Mont: Su exsuegra hace polémica declaraciones su caso

Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont recientemente ha causado polémica, ya que dio a conocer su opinión al respecto de lo que opina sobre lo que le ocurre a la madre de sus nietos.

Hay que destacar que una de las polémicas más sonadas de los últimos días es la que vive Inés Gómez-Mont al lado de su esposo Víctor Álvarez Puga, ya que ambos fueron señalados por las autoridades por presunto lavado de dinero.

Se ha destacado que los delitos por los que está siendo acusada la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, es de peculado, delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; las autoridades ya buscan a los llamados “Querubines” para complementar la orden de detención en su contra.

Gómez-Mont y su problema legal

Gómez-Mont y su problema legal

Ante lo ocurrido, la exsuegra de Inés Gómez-Mont dio a conocer su opinión sobre la preocupante situación que no solo afecta a la exconductora de “Ventanenado” y al empresario, también a sus pequeños nietos, el fruto de la relación que sostuvo con Javier Díaz del 2008 al 2013.

También han resaltado algunas versiones que apuntan a que la pareja se encuentra envuelta en este problema desde 2016 por haber cometido enriquecimiento ilícito o fraude, por lo que serían estas las razones que los llevarían a quedar tras las rejas a la guapa Inés Gómez Mont y su esposo.

Exsuegra de Inés Gómez-Mont habla de los hechos

Tita Bravo

Tita Bravo, la exsuegra de Inés Gómez-Mont nunca tuvo muy buena relación con la conductora, e incluso en algún punto dio declaraciones polémicas relacionadas con la relación fallida que tuvo con su hijo.

Además de eso se sabe que la señala de no permitirle ver a sus nietos; presuntamente el padre de los pequeños no los ha podido ver en cinco años y ahora Tita Bravo da a conocer que no quiere dar declaraciones sobre el famoso “Caso querubines”.

Pero a pesar de eso, lanzó una frase polémica que causó revuelo: “Hoy dice que ella daría hasta su propia vida para que su hijo pudiera ver a sus hijos, hablamos con Tita y dijo que no era momento de dar declaraciones. Lo único que puede decir es que ella no se siente feliz de lo que está pasando a Inés Gómez Mont”.

“La vida tiene karmas”.

Cabe destacar que exsuegra de Inés Gómez-Mont dijo eso a Marco Antonio Silva y compartió que aunque no le desea ningún mal, dio indicios de que esto es fruto del karma que se ganó por la mala relación que tuvo con Bravo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!