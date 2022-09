Inés Gómez Mont ¿Cuál es el paradero actual de la exconductora de Tv Azteca?

Hay que recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont; actualmente la presentadora de televisión sigue prófuga de la justicia pues desde el 10 de septiembre de 2021 se desconoce totalmente su paradero.

Se resalta que la última publicación en la cuenta de Instagram de Inés Gómez Mont también está a pocas semanas de cumplir un año; se trata de un comunicado en el que se declaró inocente: “No he cometido ningún delito”, escribió como parte de su extenso mensaje el pasado 28 de septiembre de 2021.

Esta orden de captura se giró en contra de la conocida Inés Gómez Mont y su pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga después de que fueron acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Los delitos de Inés Gómez Mont

También se destaca que el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 - 2018), la pareja habría utilizado empresas que sirvieron para “lavar” dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En la indagatoria de la FGR se mencionaron funcionarios federales directamente involucrados con el abogado y la conductora, entre los cuales destacan Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.

También se destapan nombres como el de Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico, Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS, Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, además de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.

Desde ese momento, se reveló que ambos son señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) por hacer operaciones con grupos delictivos a través de empresas facturadoras.

Luego en septiembre de 2021, Iván Aarón Zeferín Hernández otorgó la orden de captura, él es el juez de control adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La acusación que fue presentada ante dicho juez federal y con base en la cual se libró la orden de captura es FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019. El desvío de recursos sería de más de 3 mil millones de pesos.

Por si fuera poco, se dijo en Ventaneando que la conductora sumó una nueva orden de aprehensión en julio de 2022, esta vez por un fraude fiscal que habría cometido en 2015 por alrededor de 6 millones 6 mil pesos mexicanos en omisión de impuestos.

¿Dónde se encuentra actualmente Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont y su familia

Una de las más grandes incógnitas sobre Inés Gómez Mont es el paradero de sus hijos, en mayo de este mismo año la ex suegra de la presentadora explicó que se sentía muy angustiada por sus nietos.

“Seguimos sin ver a mis nietos y no sabemos cómo están; no puedo creer que las autoridades aún no hagan su trabajo. Desde febrero, Inés y el marido regresaron a México y aún no se hace justicia. Ella sigue escondidita gozando de privilegios y nadie puede hacerle nada”.

Tita Bravo, la ex suegra de Gómez Monthttps://laverdadnoticias.com/seccion/espectaculos/, aseguró que la presentadora podría estar viviendo en el sur de México, en otras versiones trascendió que habría huido del país, por lo que en octubre del año pasado, la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) giró una ficha roja en contra de la conductora, desde entonces tanto ella como su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga son rastreados en más de 190 países.

Cabe destacar que la abuela de Inés Gómez Mont y los trillizos Javier, Diego y Bruno, primogénitos de Javier Días, no descartó que sus fuentes se podían equivocar y en realidad su ex nuera y su esposo se podrían encontrar en Miami, Estados Unidos.

