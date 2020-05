¡Indirectota! Galilea Montijo COMPARA a Andrea Escalona con Karla Panini

Galilea Montijo es una de las conductoras del Programa Hoy, que se ha ganado el respeto y cariño de los televidentes como ninguna otra, pues se comenta que es de las favoritas de la televisión mexicana.

Pero recientemente Galilea Montijo creo fuerte furor entre los televidentes, ya que durante una sección del programa matutino “Hoy”, los conductores hicieron manualidades y comenzaron a burlarse en doble sentido de Galilea Montijo por el trabajo que había hecho.

La polémica de Galilea Montijo y Andrea Escalona

En algún momento se escucha: “Yo le quiero mandar mi palito a J Balvin”, dijo Andrea Escalona sobre su manualidad, mientras que Galilea Montijo respondió rápidamente: “Hey, hey, hey, no eh, no seas ‘La Panini’ eh, no no te andes volviendo ‘La Panini’ aquí, mija. Es más, yo ya lo aparté (a J Balvin)”.

Tal parece que este comentario ha despertado los rumores de que la famosa conductora Galilea Montijo no tiene una buena relación con la hija de la productora del Programa Hoy, Magda Rodríguez, y han expresado que le ha tirado la peor de las indirectas al compararla con la famosa más odiada de México.

Hay que recordar que hace unos años, las comediantes originarias de Monterrey, Nuevo León, tuvieron una fuerte pelea, ya que Panini fue amante del esposo de Luna, quien después falleció tras padecer cáncer en tres ocasiones.

Uy, ahora sí le tocó hasta a la Panini... y todo por J Balvin.



JAJAJAJA pic.twitter.com/JnCj0UdWnx — Maria (@mariamariasabe) May 11, 2020

Actualmente, desde hace unas semanas resurgió el escándalo que involucra a las comediantes Karla Panini y Karla Luna, al volverse tendencia en las redes sociales, ya que Panini ha sido blanco de insultos y burlas de miles de usuarios de internet, quienes a diario la “bombardean” con malos comentarios.

Cabe destacar que desde la triste muertes de Karla Luna, los mexicanos no ha perdonado tal deslealtad que cometió Panini, ya que Luna era su amiga cuando todo esto sucedió, la traicionó y para colmo la hizo sufiri sus últimos días.