Indignación en Programa Hoy; Ivonne Montero terminó en el hospital

Ivonne Montero terminó en el hospital y ahora está apunto de salir del Programa Hoy. Resulta que mientras ensayaba para el concurso “Las Estrellas Bailan en Hoy” sufrió un descuido y ahora está apunto de salir del programa debido a una lesión.

La persona afectada es la actriz Ivonne Montero, quien comparte la pista de baile con el guapo Agustín Arana en el reality show del Programa Hoy, pero que dijo que ya no lo quiere cerca porque debido a su falta de atención acabó en el hospital.

Ivonne Montero es toda una talentosa al momento de bailar; sin embargo, este no es el caso de su compañero, Agustín Arana, a quien asegura aprecia mucho, pero lo quiere lejos de ella en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Ivonne Montero terminó en el hospital

Con todo y collarin, Ivonne Montero, explica qué pasó.

La actriz compartió en el reality show del Programa Hoy, “Las Estrellas Bailan en Hoy”, cómo es que terminó con collarín después de un incidente durante los ensayos, en el que quedó como responsable su compañero, Agustín Arana.

Montero dijo que el actor no es un experto en bailar, pero lo que realmente le molesta bastante es su falta de atención a lo que están haciendo, lo que asegura fue lo que terminó por mandarla al hospital.

La ex estrella de TV Azteca compartió que Arana se pone bastante nervioso en las "cargadas" y exactamente fue en uno de estos movimientos que todo salió mal.

La actriz dijo que escuchó y sintió cómo "tronaron" sus huesos; pero más tarde se fue a casa pensando que solo había sido lo del momento, sin embargo, Montero indicó que fue después que el fuerte dolor en su cerebelo, cuello, espalda y demás, indicaron que las cosas no estaban bien.

Programa Hoy paga los gastos

Ivonne Montero terminó en el hospital del Programa Hoy.

Ivonne Montero arremete contra compañero y notificó a la producción del Programa Hoy sobre lo ocurrido y aseguró que corrieron con todos los gastos y atenciones, en el hospital el diagnóstico que le dieron fue que tenía una rectificación de las cervicales y debido a ello debía tener collarín y tomar descanso unos días.

Ante esta situación dijo que hasta el décimo día podría ensayar y darlo todo con normalidad. Es así que todavía con molestias físicas la Ivonne Montero compartió que su compañero no tuvo ninguna atención con ella y que ni siquiera le envió un mensaje para preguntar si se encontraba bien.

Desafortunadamente la Ivonne Montero terminó en el hospital y ahora está apunto de salir por lo que pidió que su pareja sea reemplazada, ya que no desea continuar compartiendo pista con él porque no confía en él y debe estar preocupada por lo que hace su pareja y no por dar lo mejor de sí.

