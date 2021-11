Indiana Jones 5: Muere trabajador durante filmaciones en Marruecos

La producción de ‘Indiana Jones 5’ lamentó la muerte de Nic Cupac, miembro del equipo de cámaras que se encuentra en Marruecos filmando la esperada película de Disney.

La información fue confirmada por un vocero Walt Disney Studios a través de un comunicado, donde subrayó que Cupac, que se había unido a la producción recientemente, fue hallado sin vida en su cuarto de hotel mientras la película se rodaba en la ciudad de Fes.

“Nuestros corazones están con la familia y los amigos de Nic Cupac, un colega increíblemente talentoso y miembro de la comunidad cinematográfica que extrañaremos mucho. Su repentino fallecimiento no estuvo relacionado con la producción”, se lee en el comunicado difundido por The New York Post.

El tabloide británico The Sun reportó primero la noticia, aunque a diferencia del comunicado de Disney afirmó que las causas del fallecimiento todavía están siendo investigadas.

¿Quién era Nic Cupac?

Cupac llevaba muchos años en producciones de Hollywood.

Nic Cupac tenía 54 años y una larga carrera en la industria cinematográfica. Participó en éxitos como Jurassic World: El Imperio Caído y en algunas producciones de Disney como “Solo: Una historia de Star Wars” y “Cruella”.

Su participación en los trabajos en Marruecos fue breve, si bien Indiana Jones 5 y otras películas de Marvel fueron retrasadas recientemente.

Según los reportes, Nunac había estado trabajando en un efecto de sonido que necesitaba la participación de al menos 100 miembros de la producción.

Indiana Jones 5

Hace unos meses la película sufrió un retraso por un accidente de Harrison Ford en el set.

Hasta el momento se desconoce si el incidente provocará aún más retrasos en el regreso de Indiana Jones a Disney, que probablemente será la última vez que el famoso arqueólogo sea interpretado por Harrison Ford.

En abril de este año se confirmó que Phoebe Waller-Bridge se unía a la secuela como coprotagonista de Harrison Ford. Indiana Jones 5 será dirigida por James Mangold y llegará a salas en 2023. La Verdad Noticias.

