Indiana Jones 5: Fotos de Harrison Ford en la nueva película son filtradas

Con 78 años, Harrison Ford volverá a dar vida al famoso arqueólogo en la nueva película de Indiana Jones 5, algo que los fans están muy agradecidos, sobre todo cuando han sido filtradas algunas fotografías del actor en su papel.

Quien ha revelado las fotografías fue el actor Josh Gad por medio de su Instagram. En una de las fotos se puede ver a Harrison Ford vestido con el clásico atuendo del arqueólogo, haciendo uso de su barbijo.

Otra fotografía fue publicada por el usuario de Twitter David Leaper, donde el actor que dará vida al intrépido explorador Jones, aparece en un ángulo diferente pero justo del mismo momento. Recordemos que en estos momento Harrison Ford está en Reino Unido grabando la pelicula.

También una tercera foto fue publicada un hombre llamado Imre Jambor donde Ford aparece sostenendo un café con la mano izquierda.

¿Cuándo se estrena Indiana Jones 5?

En julio de 2022 se espera el estreno de Indiana Jones.

Indiana Jones 5 está programada para estrenarse el próximo 29 de julio de 2022, esto si no ocurre ningún contratiempo.

Indiana Jones fue creada por Steven Spielberg y George Lucas, los cuales estuvieron a cargo de las cuatro primeras citas, pero en la quinta entrega será James Mangoldd quien estará al frente. De hecho, Mangold ha expresado estar encantado de comenzar una nueva aventura, colaborando con un equipo de ensueño de grandes cineastas de todos los tiempos.

Mientras que Harrison Ford, ha sido el encargado de interpretar el personaje del Dr. Henry Walton “Indiana” Jones Jr. en las cuatro películas hechas hasta el momento: Raiders of the Lost Ark (1981), Temple of Doom (1984), The Last Crusade (1989) y Kingdom of the Crystal Skull (2008).

Así mismo, además de Ford, se contará con las actuaciones de Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann y Shaunette Renée Wilson.

Trailer de Indiana Jones 5

Si hay una saga y personaje que todos conocen es Indiana Jones la cual estrenó su primera película en 1981 y convirtió a Harrison Ford como una de las estrellas más importantes de los últimos 40 años.

Los últimos trailers de Indiana Jones 5 han sido remasterizados a partir de escaneos 4K de los negativos originales, con un extenso trabajo de efectos visuales pero con la aprobación del director de la franquicia, Steven Spielberg.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.