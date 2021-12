India Yuridia es acusada de cerrarle su cuenta de TikTok a una niña ¿Envidia?

Alguno cibernautas tacharon de envidiosa y egoísta a la comediante regiomontana.

La comediante Perla Yuridia Ruiz Castro, conocida principalmente por dar vida al personaje ‘La India Yuridia’, fue criticada en redes sociales luego de que se diera a conocer que fue la responsable de cerrar la cuenta de TikTok y su canal de YouTube a Lucía, una pequeña que destacaba por hacer imitaciones, mismas que le hicieron ganar millones de seguidores.

De acuerdo a información que circula en Internet, la pequeña cautivó a los cibernautas con sus imitaciones de diversos personajes de la comedia televisiva mexicana como ‘Albertano’, ‘La India Yuridia’, y ‘Rigobertito’. Estos dos últimos son personajes de la comediante anteriormente mecionada, de quien también utilizaba algunos audios de sus sketches.

La pequeña jamás pensó que llegaría a perder sus 8 millones de seguidores en TikTok.

Sin embargo, todo parece indicar que esto no fue del agrado de la comediante, quien le pidió que eliminara todos los videos donde aparecían sus personajes, petición a la que ellos accedieron gustosamente. Pese a ello, se levantó un reporte, lo cual provocó que sus perfiles oficiales fueran dados de baja, perdiendo así varios meses de arduo trabajo.

La pequeña agradece el cariño de los fans

Cabe destacar que ella ya contaba con 8 millones de seguidores en TikTok, lo cual provocó un sentimiento de tristeza en la pequeña Lucía. Pese a dicha situación, ella dio un emotivo mensaje a sus fans, en donde agradece por todo el cariño que recibieron sus videos e imitacones, y que el cariño de sus padres es algo que nunca ni nadie se lo podrá quitar.

“Así es amigo, me quitaron la cuenta de TikTok de 8 millones y también hace un ratito me quitaron la de YouTube, pero lo que nunca me podrán quitar es el amor de mis papás, el amor de ustedes y el amor de Dios que eso es lo que importa”, declaró la pequeña Lucía.

Dicha situación provocó la furia de los cibernautas, quienes visitaron sus redes sociales para reclamarle por esta lamentable acción. Sin embargo, ella no se ha pronunciado al respecto y se limitó a cerrar los comentarios, esto para impedir que siga recibiendo ataques y críticas.

¿Cuántos años tiene la India Yuridia?

La comediante regiomontana se ha ganado un lugar dentro del humor mexicano.

'La India Yuridia' tiene 38 años de edad. Según la información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, cuenta con 24 años de carrera artística dentro del rubro de la comedia e inició imitando a la fallecida India María, pero le ha dado a su personaje un toque feminista y actual.

