Increíble foto del antes y después de Bárbara de Regil

Bárbara de Regil reveló una fotografía en la que muestra su ‘antes’ y ‘después’ físico, con la que ha dejado asombrados a sus seguidores.

La actriz reiteró que gracias a su constancia en mantener una buena alimentación y mantener sus rutinas de ejercicio ha logrado tener el ‘cuerpazo’ que la caracteriza; tales palabras han sido fuente de motivación para sus seguidores.

Fotografía del antes y después de Bárbara de Regil

Bárbara de Regil reveló una fotografía de cómo lucía hace nueve años.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Bárbara compartió la fotografía que muestra su antes y después.

Explicó que la foto de la izquierda se la tomó hace 9 años, cuando comida más, tomaba refrescos, postres y solía también cocinar frito, además de que sus pensamientos en su mayoría eran negativos.

“Uffff vaya q me recuerdo con amor y me abrazo, me sentía sola y desprotegida algún día les contaré mi historia. Y si, si hacía ejercicio, pero MUY de repente y siempre con hueva…. Y para terminar de contarles un poco más de mi experiencia. No tenía buenas relaciones, obvio No estaba bien conmigo, pues tampoco con el mundo (Sic)”, escribió De Regil.

Agregó que la foto de la derecha es en actualidad y se observa un cambio debido a que tomado buenos hábitos y se ama aún más.

“Hoy si soy mi prioridad elijo mis batallas pienso sano, tomo terapia me ayudo Tengo una relación más sana con mi pareja, pero porque la tengo conmigo. Como saludable, pero ojo balanceado ejemplo: claro que como pizza, helado, papas y tomo vino, pero No diario…. Lo disfruto 2 o 3 veces a la semana, hago mi Reto 6 veces a la semana y si entre semana no duermo bien o tengo trabajo muy temprano NO entreno y me relajo estoy tranquila (Sic)”, agregó.

La fotografía del antes y después de Bárbara de Regil ha dado mucho de qué hablar, algunos de sus seguidores refieren que se veía mucho mejor hace nueve años que como luce actualmente, sin embargo, otros señalan que es decisión de cada persona decidir cómo se quiere ver.

