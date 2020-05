¡Increíble! Reese Witherspoon firma con Netflix para protagonizar 2 películas

Reese Witherspoon conocida por sus interpretaciones en las afamadas películas “Legalmente Rubia”, “Sweet Home Alabama” y “Ojalá fuera cierto”, regresará al género de comedia romántica gracias a Netflix.

Aparentemente la plataforma de streaming quiere recuperar a aquella Reese Whiterspoon que nos sacó las mejores carcajadas y nos hizo creer nuevamente en el amor. Un plan que incluye dos películas: “Your place is mine” y “The Cactus”.

Se sabe que “Your place is mine”, película donde se pretende que Whiterspoon sea la protagonista, estará dirigida por Aline Brosh McKenna, conocida por ser la guionista estrella de “El diablo viste de Prada” y “27 Vestidos”.

La historia de esta primera cinta girará entorno a una mujer y un hombre que deciden intercambiar sus vidas, donde él se ofrece de voluntario para cuidar al hijo adolescente de la mujer, mientras que ella tratará de buscar el sueño de la vida.

El segundo proyecto “The Cactus”, estará basado en la novela de Sarah Haywood, la cual se centra en la vida de una mujer de 45 años, Susan Green (que en este caso sería interpretada por Reese Witherspoon), que queda embarazada de manera inesperada, lo que la lleva a replantearse toda su vida.

Aparentemente ambos proyectos de Netflix tienen emocionada a Reese Witherspoon quien mencionó que tanto la historia de Haywood (The Cactus) como la de Brosh McKenna (Your place is mine), contienen todo lo que se espera de las mejores comedias románticas e incluyen personajes femeninos fuertes, inteligentes y con una fuerte determinación.

Cabe mencionar que Witherspoon ha sido muy selectiva en los proyectos que ha trabajado, donde los últimos años ha colaborado en títulos muy interesantes como la serie de HBO “Big Little Lies”, el proyecto de Apple “The Morning Show” y la película de Paul Thomas Anderson “Puro Vicio”.