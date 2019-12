¡Increíble! Mariah Carey rompe nuevos récords con su canción de Navidad

Faltan pocas semanas para que todo el mundo celebre la navidad y Mariah Carey lo sabe, pues apenas inicia diciembre y “All I Want for Christmas is You”, su más grande éxito, empieza a sonar en las radios y rápidamente empieza a escalar a la cima de los charts.

Y es que esta canción de la talentosa cantante ha sido considerada como un himno de esta temporada, y en este año se cumple el 25 aniversario de su lanzamiento y como era de esperarse, este hit ha regresado para romper nuevos récords a nivel mundial.

“All I Want for Christmas is You” le ha dado a Mariah Carey la oportunidad de conseguir increíbles récords años con años, pues esta canción ha sido una de la más vendidas en toda la trayectoria músical de la cantante y la cual está inspirada en su ex-esposo Tommy Mottola.

Mariah Carey ha conseguido que su canción "All I Want for Christmas is You" sea considerado el himno oficial de la Navidad.

MARIAH CAREY RECIBE 3 PREMIOS GUINNESS POR SU CANCIÓN DE NAVIDAD

Para sorpresa de todos y hasta de la misma Mariah Carey, se ha dado a conocer que este himno navideño sería reconocido por una de las más importantes instituciones que se encarga de establecer los récords de cualquier categoría que una persona puede alcanzar.

El Guinness World Records ha anunciado que “All I Want For Christmas is You” es la canción que mejor posición ha tenido en los charts por un artista en solitario de toda la historia del mundo, y también ha sido el tema navideño más reproducido en Spotify.

Por si fuera poco, Mariah Carey ha recibido otro récord guinness que avala que “All I Want for Christmas is You” es la canción navideña que mayor tiempo ha estado en la cima de los charts; a lo que la cantante se encuentra muy agradecida con el apoyo que todos le han dado a su música.

