¡Increíble! Jason Momoa está OBESO pero la gente lo ama (FOTOS).|

El actor hawaiano Jason Momoa, famoso por interpretar al rey del mar Aquaman, ha sorprendido con imágenes inéditas en las que aparece con unos kilos de más, y sin ese cuerpo marcado que tanto lo ha caracterizado desde tiempo atrás.

Hace unas horas se reveló que Jason Momoa ya no tiene el físico con el que lo conocimos en Game Of Thrones, de igual manera ha perdido es el Look tan fuerte y marcado que tanto nos encantó en la película de D.C. Aquaman.

Al parecer Jason Momoa se encuentra de vacaciones, y lo disfruto al máximo, tanto así que ha comido demás y sus cuadros no los ha ejercitado por lo que su masa muscular ha disminuido tanto, que es su físico tiene un cambio radical.

Dentro de lo que se especifica, muchos usuarios quedaron totalmente sorprendidos al ver que Aquaman rey de los mares, ya no tiene ese físico perfecto, sin embargo más que atacarlo la gente le dio la bienvenida a un cuerpo normal al que le denominaron ‘cuerpo de papá’.

¡Increíble! Jason Momoa está OBESO pero la gente lo ama (FOTOS).

Jason Momoa se deja ver con un kilos de más en sus vacaciones

Sin embargo existió otro grupo de personas que simplemente defendieron a capa y espada al hombre que sea considerado el más guapo del planeta, y quien ha cambiado la orientación sexual de muchos heterosexuales que aseguraban haber estado enamorado de él.

Cerca de un lugar con alberca, con el cabello un poco más recortado y alineado, con unas bermudas playeras y con un físico que mucha gente denominó normal, vemos a Jason Momoa lucir muy feliz en estas vacaciones, a él parece no importarle su aspecto físico.

Esta nueva imagen del actor, ha comenzado a generar muchas especulaciones, una de ellas es que ya no volverá a encarnar a Aquaman, y otro que es el físico que utilizará para otra película y el requerimiento sería haber aumentado de peso, tal es el caso de muchos otros artistas en el ámbito de la actuación.

¡Increíble! Jason Momoa está OBESO pero la gente lo ama (FOTOS).

Te Puede Interesar: ¡“Aquaman 2” por fin lanza su fecha de estreno!

Lo que es seguro es que Jason Momoa se puede poner en forma en cualquier otro momento y volver a tener ese cuerpo tan marcado que lo caracterizó en las películas de D.C. y en la serie de HBO.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos