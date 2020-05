¡Increíble! El musical Cats estará disponible por unas horas en YouTube

Con motivo de apoyar al sector artístico ante la crisis que se está viviendo actualmente a causa del Covid-19, The Shows Must Go On! decidió compartir por YouTube uno de los musicales más exitosos de Broadway y por supuesto que hablamos de la obra musical “Cats”.

Hemos sido testigos que estas últimas varias semanas varios artistas se sumen a diferentes campañas para ayudar en el combate contra la pandemia, y una de estas acciones es justamente compartir su talento a cambio de un apoyo económico.

Entre estos artistas y agrupaciones que hemos podido ver que pongan su granito de arena están “Queen”, “Arctic Monkeys”, Roberto Carlos, Alejandro Fernández, Ana Bárbara y Denisse de Kalafe, entre muchos otros. Y ahora es el elenco del gran musical “Cats” quien nos sorprende.

Recordemos que este musical ha sido uno de los más premiados y reconocidos dentro del área teatral, por lo que tener la oportunidad de verlo desde nuestras casas ha generado una gran emoción entre los fanáticos de los musicales y de esta obra en específico.

Cabe mencionar que la obra musical de “Cats” está basada en el libro de poemas de E.T. Elliot y narra la historia de los Jellicle Cats, quienes son dirigidos por Deuteronomy, el padre y abuelo de muchos de los gatos de esa tribu. Y el líder debe elegir cuál de los felinos puede pasar al “Paraíso de los Gatos”, razón por la cual cada uno decide presentar sus virtudes y explicar quiénes son.

¡Uno de los mejores musicales de Broadway!

Estrenada en el año 1981, Cats fue compuesta por uno de los más grandes productores de teatro musical, Andrew Lloyd Webber, artista inglés que también estuvo al frente de “Jesucristo Super Estrella”, “El Fantasma de la Ópera” y “Song and Dance”, entre otros.

No queda duda que esta producción de Broadway que se prolongó durante 18 años, además de ser uno de los espectáculos de más larga duración se ha convertido en todo un clásico. Y lo mejor es que podremos verlo gratuitamente durante 48 horas a través del canal de YouTube de The Shows Must Go On!.