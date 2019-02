¡Increíble! Critican a Salma Hayek por tener un búho como mascota (FOTO)

La actriz Salma Hayek a través de su cuenta personal de Instagram compartió una fotografía junto a un búho, esta imagen generó muchas críticas en contra de la artista mexicana.

Aunque hubo algunos seguidores que se estremecieron con la tierna fotografía que publicó la mexicana junto al búho. En la publicación la famosa mencionó: “Lo quiero mucho, lo amo tanto”.

En las instantáneas que compartió en redes sociales se puede apreciar que Salma Hayek se encuentra en una de las habitaciones de su casa y con un look muy cómodo disfruta de la compañía de un búho bebé.

Entre las críticas que Salma Hayek recibió de sus seguidores fueron:

“Qué triste que una figura pública emita un mensaje tan irresponsable, no es bueno tener un animal cuya naturaleza es ser salvaje y sobre todo ser nocturno como mascota!!! Si lo ama debería dejarlo libre”. “Y si lo amas tanto ¿porque lo tienes en tu casa?”. Mencionaron los usuarios.

Mientras algunos fans de la actriz mexicana, defendieron a Salma Hayek.

“Yo desde cuándo quiero uno y no se me hace tenerlo. Me encantan los búhos, está hermoso”, “Qué bueno que la rescataste los papas las tiran del nido para que mueran a las más débiles. Se necesita de muchos cuidados para que sobrevivan”.