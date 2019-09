¡Increíble! Carlos Rivera hace llorar a un niño por esta razón

El cantante del momento Carlos Rivera Guerra, mejor conocido en el medio como Carlos Rivera, hizo llorar a un pequeñito que incluso se quedó sin lágrimas, un evento que ha enmudecido a muchas personas que han visto el video.

¿Por qué lloró?

El pequeño al parecer es un gran fan de Carlos Rivera y de su música, es por eso que se sorprendió cuando un día común y corriente, con la esperanza de nada, los adultos que viven con él comentaron que ya no había más boletos para ver a Carlos Rivera, cosa no nos ha de extrañar pues al ser el cantante del momento es común y normal que sus conciertos sean sold out o todo vendido.

¡Increíble! Carlos Rivera hace llorar a un niño por esta razón

La gran sorpresa fue cuando al pequeño le entregaron un sobre con boletos, al principio el niño no sabía que era lo que pasaba puesto que al momento de abrir el sobre los boletos estaban al revés, sin embargo al leer que eran pases para ver a Carlos Rivera el pequeño quedó mudo y posteriormente se soltó a llorar incontenible ante el suceso que a tan corta edad cambiará su vida.

Carlos Rivera vio el video y se conmovió tanto que ahora lo está buscando ya que asegura que lo quiere conocer, ahora cómo es investigador en ¿Quién es la Marcará?, le ha dado por encontrar a uno de sus más pequeños fans que literal lloró al saber que lo vería, y no dudamos que lo encuentre y que se conozcan.

¡Increíble! Carlos Rivera hace llorar a un niño por esta razón

Te puede interesar: Carlos Rivera celebra la independencia con una foto de "macho mexicano"

Carlos Rivera tiene una gran trayectoria y es el favorito de millones, ahora con este acto de interés por un pequeño que lo ve como su héroe de ha ganado a más personas, el niño que lloró, verá el show Guerra Tour, el cual ha recorrido el mundo y es uno de los mejores en este año.

Esto me llenó el corazón! �� Por esto vale la pena todo. Esta noche este niño vendrá a mi concierto de Guadalajara. Si lo conocen díganle que me encantaría saludarlo. pic.twitter.com/CA3kaczXkK — Carlos Rivera (@_CarlosRivera) September 20, 2019

Dale clic en la estrella de google news y síguenos