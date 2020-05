¡Increíble! Arctic Monkeys revivirá uno de sus mejores conciertos ¡Online!

Hemos visto que varios artistas y bandas musicales se han sumado a diferentes campañas para poner su granito de arena en el combate de la pandemia de Covid-19, y realizar conciertos virtuales han sido algunas de las acciones más recurrentes de la industria musical.

Y ahora la famosa banda británica Arctic Monkeys, es quien levantará los ánimos de sus fanáticos al revivir uno de sus mejores conciertos realizados en Finsbury Park hace 6 años atrás, ¿ pero dónde, cuándo y cómo se podrá ver este legendario concierto?

Antes tienes que saber que este concierto ofrecido por la banda el 23 y 24 de mayo del 2014, fue parte de la gira de promoción de su exitoso álbum discográfico ‘AM’ y la cual incluyó algunos de sus mejores sencillos musicales.

Arctic Monkeys revivirá uno de sus mejores conciertos

Entre las canciones que podrás escuchar están: “Do I Wanna Know”, “R U Mine?”, “Arabella”, “Knee Socks”, además de sus clásicas como “Fluorescent Adolescent”, “Crying Lightning” y “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, por mencionar algunas.

No queda duda que este concierto es recordado como uno de los mejores shows que los Arctic Monkeys han dado en toda su historia, pues tuvo algunos momentos que seguramente cualquier fanático de esta banda le hubiera gustado vivir.

¿Dónde, cuándo y cómo ver este concierto?

Este concierto de los Arctic Monkeys se transmitirá este viernes 8 de mayo en punto de las 2 de la tarde (hora México), a través de la página de Facebook de X Radio. Donde también algunos usuarios han señalado que la banda podría realizar un streaming en vivo para tener una interacción más directa con sus seguidores.

Te puede interesar Foo Fighters y Radiohead transmitirán icónicos conciertos para disfrutar en casa

Cabe mencionar que mayo parece ser uno de los meses con mayor movimiento por parte de la industria musical, pues varios artistas han confirmado sus participaciones en diferentes campañas a través de sus redes sociales.