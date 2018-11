¡Increíble! Ana Bárbara presume el talento que tienen las manos de su hijo(VIDEO)

La cantante Ana Bárbara no es de las que deja del todo privada su vida familiar, debido en que no repara en publicar de vez en cuando imágenes al lado de sus hijos y que con los que acumula muchos comentarios donde halagan a sus ya no tan pequeños hijos.

Esta vez la cantante ha sorprendido en las redes sociales tras publicar un video en donde aparece cantando al lado de su hijo, que también toca la guitarra en todo lo que dura el clip, haciendo evidente así la buena relación que mantiene con Emiliano y donde juntos disfrutan de su gran pasión por la música.

En el video se aprecia a Ana Bárbara cantando su nuevo sencillo “Solos” y al fondo se ve a su guapo hijo de 17 años acompañándola con la guitarra; además colocó un mensaje que dice:

“Ah que bonito siento compartirles un momento como este en el que los planetas se alinean, y puedo mostrar mis más grandes pasiones, el amor a mis hijos y la devoción que le tengo a la música”

Cabe mencionar que el hijo de la cantante está próximo a alcanzar la mayoría de edad, por lo que en las últimas imágenes que publica su madre y aparece él, los fans de la potosina llenan de comentarios halagando la belleza física del simpático Emiliano García, que al parecer ya está dejando atrás ese semblante infantil.