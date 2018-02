Inanna Sarkis es la modelo que hizo al Scooby Doo PaPa un hit

La modelo hizo que esta canción y su video se convirtieran en todo un éxito viral.

El 2018 inició y la canción de 'Scooby Doo Papa' pintaba desde el primer momento de su lanzamiento que se convertiría en el segundo fenómeno viral del año, y lo logró, pero todo gracias a Inanna Sarkis, la modelo del video.

Inanna Sarkis, de 24 años de edad, es una modelo que ha conquistado miles de corazones con sus sensuales movimientos como Daphne Blake.

Se trata de una 'youtuber' que forma parte del grupo de influencers que lideran Lele Pons y Juanpa Zurita, y que cuenta con más de 7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde ya ha compartido otros videos con coreografías en las que desborda sensualidad.

Inanna Sarkis y Scooby Doo Papa conquista a todos

La guapa modelo nacida en Canadá, realmente ha contagiado a todos con su peculiar caracterización de Velma Dinkley.

Además que resaltó bastante la extraña pero contagiosa coreografía que tiene dentro del video de la canción de DJ Kass.

Pero eso no ha sido lo único en lo que Inanna ha estado involucrada, pues hace unos meses se dijo que ella se encontraba en camino de convertirse en toda una luchadora del mundo de la WWE.

Y es que surgió el rumor de que posiblemente habría firmado un contrato con la compañía estadounidense de luchas para la WWE NEXT.

La información de su posible firma fue publicada por la página inglesa The Revelleution, pero por ahora no hay confirmación de que haya firmado un contrato con WWE, ya que Wrestling Inc reporta que Sarkis estaba filmando una comedia en las instalaciones del Performance Center.

Dicho video fue compartido por la propia empresa a través de su cuenta oficial de Instagram en Orlando, Florida y ahí se puede ver a la guapa modelo.

¿Quién es Inanna Sarkis?

Tiene 24 años de edad.

Nació el 15 de mayo de 1993, en Hamilton, Ontario, Canadá.

Es de signo Tauro.

Su madre es de Bulgaria y trabajó como cirujana, mientras que su padre es sirio y trabajó como dentista. Ambos dejaron su carrera al irse a Canadá.

De acuerdo al portal web Famous Birthdays, Inanna habla tres idiomas, los cuales aprendió así: Primero, el búlgaro. Segundo, el asirio. Y finalmente, el inglés.

A los seis años empezó a tomar lecciones de piano. Se convirtió en una sensación de YouTube y Vine, toda una personalidad de las redes sociales y también es guionista, directora, editora, escritora y modelo, actriz y cantante.

Sarkis mide 1.67 metros de estatura y su nueva película “Boo 2! A Made a Halloween”.

Tiene más de un millón de seguidores en su canal de YouTube y más de 5 millones en su Instagram y es graduada de la Universidad de Ryerson.

Inanna Sarkis en Instagram