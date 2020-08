In The Soop BTS: Jimin ENLOQUECE al ARMY con increíble outfit (FOTO)

Finalmente, el primer episodio de la tan esperada In the Soop BTS ya se estrenó y los niños estaban en su mejor momento caótico desde el principio. Obtenemos un recorrido detallado de la casa del lago en la que se alojarán mientras el septeto se entregó a algunos pasatiempos deseados.

Es posible que no podamos ir de viaje en absoluto en 2020, pero para el fandom ARMY, estaban satisfechos con que BTS se fuera de vacaciones de curación de una semana al bosque.

En la versión SOOP BTS, que es un poco similar a Bon Voyage, los chicos se entregan a sus pasatiempos deseados mientras se vuelven a conectar consigo mismos y como un septeto.

jimin in his hanbok pic.twitter.com/Mtvu4OK6Cb — jimin pics (@parkjiminpics) August 19, 2020

Jimin enloquece al ARMY en In The Soop

El episodio 1 finalmente salió anoche y, como se esperaba, los chicos estaban caóticos desde el principio.

Comenzamos con la reunión de los chicos en la sede de Big Hit para revelar todo lo que necesitarán para el próximo viaje.

Los chicos comienzan a enumerar sus demandas como una mesa de ping-pong para Jin, un lienzo enorme para Suga, un saco de boxeo duro para Jungkook, una estera de yoga para RM, vino para V, etc.

Luego, el día en que comienzan sus aventuras, Yoongi, ChimChim y Kookie toman el volante y tienen un momento divertido en el que solo Baby Mochi no tuvo que luchar en absoluto para cobrar el peaje.

Mientras Jin, Suga, J-Hope, Jimin y Taehyung tocaban Daechwita y Eight, Namjoon y The Golden Maknae discutieron la letra de la dedicación de Festa 2020 de este último a ARMY, Still With You.

Al llegar a la casa del lago, a los niños se les dio un recorrido por la enorme propiedad donde estarán estacionados durante una semana. Esto incluía la casa principal, una casa alta, un cobertizo para botes e incluso una caravana junto con un enorme césped verde.

El ARMY no pudo olvidar al angelical ChimChim que decidió vestirse con un hanbok y parecía el dueño de la casa. Baby Mochi también estaba de mal humor ya que hizo reír a Hobi durante la totalidad del episodio.

Para el almuerzo, Suga y Jungkook asumieron las tareas de cocina mientras Jin seguía molestando a RM diciéndole lo experto que es en el fútbol y especialmente en el ping-pong. Finalmente, los dos se involucran en una divertida pelea con Jimin uniéndose a la diversión. Jin era de hecho el maestro, pero eso es solo porque Namjoon y ChimChim no eran demasiado buenos en el juego.

El fandom ARMY se quedó con hambre de ramyeon mientras los niños devoraban su comida.

Baby Mochi también hizo una referencia a Parasite mientras hablaba de la comida. Además, V era un verdadero marido cuando hizo que lavar los platos pareciera una obra de arte, mientras que también nos debilitamos las rodillas con el aspecto superior de la camiseta blanca de Yoongi.

También hubo una clasificación de comestibles que vio los lados de los padres en Jin y Yoongi mientras segregaban el valor de los comestibles de la semana mientras RM y Hobi seguían con lo que decían, llevando los comestibles de un lado a otro.

Además, Jimin también fue visto burlándose de Jungkook cerca del saco de boxeo enseñándole cómo patear brasileño.

Jiminie is so funny... he really makes the members laugh!! @BTS_twt pic.twitter.com/sugdXbHELW — Soo Choi⁷ �� 8/21 (@choi_bts2) August 19, 2020

Después del almuerzo y la limpieza, los chicos decidieron dónde querían dormir cada uno con Jungkook eligiendo el cobertizo para botes e incluso practicando la guitarra.

J-Hope decidió quedarse con Kookie mientras el compañero de juego de ChimChim lo atravesaba y él optó por quedarse en la casa alta, que estaba equipada con computadoras y realidad virtual. Yoongi quería algo de paz y tranquilidad y optó por la caravana que dejó a Jin, RM y V en la casa principal.

Namjoon mostró su lado de Dios de la Destrucción cuando rompió la antena de un bote de juguete en solo segundos mientras Taehyung estaba fuera de la casa y cuando BTS le pidió que dijera una contraseña para ingresar; TaeTae dijo que la jibolala y Rock Bison, ambos asociados con su miembro de la línea 95, Baby Mochi.

Cuando Jimin siguió tocando la misma melodía en el piano, Hobi bromeó diciendo que es la única canción que ChimChim ha estado tocando durante ocho años y contando.

Además, también vemos a Jin finalmente pescar con Suga diciendo que se unirá a él en un momento.

Sin embargo, Mr. Worldwide Handsome lucha cuando casi atrapa algo, pero se escapa por poco. Como táctica de negociación, Jin le pide al camarógrafo que le diga cómo debe corregirse o que se quedará calvo.

Jimin causó sensación con su increíble outfit

Los pocos segundos finales ven a Jin desesperado mientras nos separamos de sus aventuras de pesca y tenemos que esperar hasta la próxima semana para ver cómo termina todo para el cantante de Moon.