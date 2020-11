In Spectre tendrá una segunda temporada de ANIME ¡Crunchyroll lo confirma!

Después del anuncio de Kodansha (mismos que publican Nanatsu no Taizai y Shingeki no Kyojin) de una temporada 2 de In Spectre (Kyoko Suiri) el jueves, Crunchyroll en su cuenta de Twitter ha confirmado aún más la noticia de que el anime está en proceso.

La segunda temporada del anime es parte de la línea Crunchyroll Originals lanzada este año con la exitosa adaptación al anime de Tower of God. La primera temporada se estrenó en enero de 2020 y tiene versiones subtituladas y dobladas disponibles en su plataforma de transmisión.

El anime de In Spectre está basado en un manga de Kyo Shiradaira y Chasiba Katase, que es una adaptación de la novela de Shirodaira de 2011. El manga comenzó a publicarse en la revista Shonen Magazine R de Kodansha en abril de 2015.

Trailer de In Spectre, temporada 2

La primera temporada del anime fue realizada por el estudio de animación Brain's Base, responsable de animes como Spice and Wolf Season 2 (2009), Blood Lad (2013) y la primera temporada de My Teen Romantic Comedy SNAFU (2013). Fue dirigida por Keiji Gotoh, cuyos otros trabajos incluyen: Kiddy Grade (2002), Sengoku Collection (2012) y Endride (2016).

Sobre la historia del anime

El anime gira en torno a Kotoko Iwanaga, una chica que fue convertida en una poderosa intermediaria entre el espíritu y el reino humano por youkai cuando era una niña. Más tarde, conoce a Kuro Sakuragawa, quien, como ella, se había encontrado con yokai en el pasado y le habían otorgado poderes curativos.

Foto: Crunchyroll

Los dos trabajan juntos para mantener el equilibrio entre el mundo espiritual y el humano, mientras que también se enamoran gradualmente el uno del otro. La temporada 2 probablemente seguirá a Kotoko y Kuro en su búsqueda de Rikka Sakuragawa, la prima mayor de Kuro.

A partir de ahora, Kodansha ha lanzado un video promocional y visual de la próxima temporada. Aún se desconoce la fecha exacta de lanzamiento de la segunda temporada. La Verdad Noticias te recuerda que tanto In Spectre 2 como el anime Onyx Equinox, son títulos populares de Crunchyroll Originals y puedes verlos directamente en su plataforma de streaming.

