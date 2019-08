¡Impresionanti! 'Zague' habla de su nuevo pack que se filtró en redes sociales.

Tal parece que luego de casi poco más de un año de que se filtrara el video íntimo del ex futbolista del América y de la Selección Mexicana, Luis Roberto Alves ‘Zague’, ya no se molesta por los comentarios o memes que surjan por ello, pues hace unos días solamente salió en redes sociales una imagen nueva del pack del analista de Tv Azteca y en una entrevista que se le realizó habló respecto al tema de manera muy tranquila y ecuánime; todo lo contrario a lo que pasó la primera ocasión.

Lo que el ex jugador de futbol puede presumir a raíz del video íntimo que se filtró, es que ahora cuenta con más seguidores y tras los hechos mencionados ‘Zague’ dio la cara para hablar respecto al tema.

“No, para nada, ¿molestarme yo?, nombre, yo gracias a Dios soy feliz como soy, con lo que tengo, y con todo lo que he logrado, muchas admiradoras y admiradores”, expresó con una gran sonrisa el analista de Tv Azteca, Luis Roberto Alvez ‘Zague’.

Por ahora el comentarista y analista de Tv Azteca se dijo contento en la empresa y además de que por ahora no quiere saber nada de alguna relación amorosa, de igual manera se siente tranquilo tras los memes y burlas del par de packs que se filtraron en redes sociales y que no le incomoda pues le ha generado más seguidores. Para concluir de igual manera habló de la actual relación que tiene con su ahora ex pareja la conductora de Televisa, Paola Rojas, luego de que se filtrara su video íntimo y su foto.

“Mi relación con ella es muy buena, hay dos hijos de por medio, no sé si está riéndose o no, pero si está riéndose que bueno, me da mucho gusto, porque es señal que está bien, y yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí, ella tiene que estar cerca de una u otra forma por los hijos, si ella está contenta, está feliz, me da mucho gusto, porque al final de cuentas mis hijos van a estar bien”. Concluyo el ex futbolista ‘Zague’.

