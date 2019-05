¡Impresionante! Hija de Daddy Yankee presume su asombroso cambio físico (FOTO)

Para todos los que no sabía, el reguetonero Daddy Yankee, no obstante al gran talento musical que ostenta, también es padre de una adolecente, la cual se había logrado mantener lejos de los reflectores y las cámaras, hasta el día de hoy.

Y es que a pesar de la fama y todo el éxito que hoy derrocha el reguetonero, la joven Jesaaelys, ha sabido quedarse fuera del cuadro y seguir con una vida común y corriente como la de cualquier persona.

Sin embargo, esto no siempre fue así, pues enfrentó un delicado problema debido a que llegó a pesar 103 kilos con tan solo 14 años de edad.

Jesaaelys Marie Ayala González es el nombre completo del famoso reguetonero, Daddy Yankee, quien a sus 14 años llegó a pesar 103 kilos, lo cual la llevó a hacer un cambio drástico para mejorar su salud.

Y es que aunque pensaba que su peso no afectaba su salud, fueron los médicos quienes la sacaron de este error, por lo que acto seguido y por medio de una dieta rigurosa, esta bella joven inicio el camino para bajar 40 kilos.

Actualmente Jassaelys tiene 17 años y luce completamente diferente, incluso hoy en día esta bella joven ha acaparado las miradas de sus casi 500 mil seguidores.

Pero no obstante su belleza, Jassaelys ha sabido usar sus redes para compartir su historia de vida y así motivar a todos aquellos que están pasando por lo mismo a hacer un cambio tal como ella lo logro.

“Me sentía mal, mi autoestima estaba por los suelos, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo entero […] No me gustaba como era” fue lo que compartió con sus seguidores.