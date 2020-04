¡Impresionante! Ella es la MADRE del cantante Vadhir Derbez

Ella es la MADRE del cantante Vadhir Derbez

El cantante Vadhir Derbez es fruto de la relación entre Silvana Prince y Eugenio Derbez, cuando fueron pareja en 1990 y 1991, sin imaginar que a sus actuales 29 años de edad ya tenga una buena trayectoria en cine, teatro, música y varios proyectos más.

Hay que resaltar que Vadhir no solo heredó su talento artístico de su famoso padre Eugenio Derbez, sino también de su bella mamá quien ha dedicado su vida a la música, el baile, el canto y la pintura.

¿Quién es la madre de Vadhir Derbez?

La mamá de Vadhir Derbez se llama Silvana Prince y es una mujer que se mantiene alejada de los reflectores para mantener su vida privada en bajo perfil, aunque en las redes sociales del actor son muy pocas las fotografías que ha compartido al lado de su mamá.

Hay que recordar que en alguna ocasión Vadhir Derbez le dedicó un emotivo mensaje a su madre que dice así: "esa mujer detrás de mí es la que me dio vida, la que me defendió de lo horrible que puede ser el mundo y que sigue haciéndolo aunque yo cada vez se lo permita menos, la que ha marcado mi vida como ninguna otra persona y vivirá por siempre en mi piel cada dia que yo respire".

Tal parece que el actor se ha mostrado ser un gran hijo, ya que siempre valora a su madre: “Esa mujer bella y frágil es lo más fuerte que he conocido, ya que me ha enseñado que los problemas de los que yo me quejo son cosa de niños, a comparación a los sacrificios que ella ha hecho, te agradezco por esto y más”.

Silvana Prince actualmente se dedica a las artes, pues en su cuenta personal de Instagram comparte los proyectos que su hijo lleva a cabo, así como las fundas o carcasas para celulares que ella misma diseña para su venta.

TE PUEDE INTERESAR: Vadhir Derbez ¿Regresa con su ex novia?

Cabe destacar que debido al gran amor y respeto que Silvana le tuvo a la señora Silvia Derbez, abuela de su hijo, su hijo Vadhir lleva el "Derbez" como segundo nombre, el nombre completo del actor es Vadhir Derbez González Torres.