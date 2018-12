Importantes efemérides del Rock Mundial ocurrieron este día

1944.- Nace en Nottingham el guitarrista británico Alvin Lee, conocido por temas como "I'm going home", "I may be wrong but I won't be wrong always", "Spider in my web", "Stonedhenge", "Woman trouble" y "Going to try".

Alvin Lee es mejor conocido como el vocalista y guitarrista principal de la banda de blues rock Ten Years After, con quienes realizó una explosiva actuación en el Festival de Woodstock de 1969. La actuación de Lee se grabó en el documental del evento, y su interpretación "a la velocidad de un rayo" lo catapultó al estrellato.

A partir de entonces Ten Years After tocaba en estadios de todo el mundo. La película llevó la música de Alvin Lee a una audiencia mundial. Lee fue nombrado "el guitarrista más rápido de Occidente", y fue considerado un precursor de la interpretación en estilo shred que se desarrollaría en la década de 1980.

1947.- Nace el músico escocés Jimmy Bain, bajista quien perteneció a las bandas Rainbow y Dio, con Ronnie James Dio. Ha trabajado con Phil Lynott de Thin Lizzy, colaborando con las letras de sus discos en solitario.

A Jimmy Bain le toco formar parte de la que es considerad la alineación clásica del grupo Rainbow, liderado por Ritchie Blackmore, en la que también estuvieron el sensacional cantante Ronnie James Dio, el poderoso baterista Cozy Powell y el tecladista Tony Carey, dejando como legado un álbum de estudio, el célebre “Rising”, considerado una obra maestra del rock, así como el doble en vivo “On Stage”.

Bain participó junto a su amigo Ronnie James Dio en la banda Dio, junto a Vinnie Appice y Vivian Campbell, grabando con ellos los tres primeros discos de estudio: “Holy Diver”, “Last in Line” y “Sacred Heart”, considerados los mejores de su discografía.

1981.- Realiza The Rolling Stones en Hampton, Virginia, su última actuación de su "tour" musical por Estados Unidos, el cual es televisado vía satélite. El resultado de esta actuación fue capturado en un álbum en directo editado en 2012.

Fue registrado en el Hampton Coliseum de Hampton, Virginia el 18 de diciembre de 1981 como motivo de la gira de promoción de su álbum Tattoo You. El álbum fue distribuido exclusivamente como descarga digital a través de Google Music el 30 de enero de 2012.

1982.- El grupo musical argentino Soda Stereo realiza su primera actuación con ese nombre.

Tocaron por primera vez con ese nombre el 19 de diciembre de 1982 en el cumpleaños de Alfredo Lois, compañero de universidad y quien sería futuro director de la mayoría de sus videos y creador de todos los aspectos relacionados con la presentación visual de la banda (peinados, vestimenta, tapas, escenarios, etc.).17 Lois sería reconocido por el propio Cerati como “el cuarto Soda”.

Ricardo D. Pat