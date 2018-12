¡Imperdonable! Aislinn Derbez se enfurece con Mauricio Ochmann por cruel traición

Usuarios están a favor de la actriz Aislinn Derbez, ya que lo que detonó la bomba fue un acto simbólico por culpa de las fiestas decembrina y era de esperarse que se hiciera en familia, por lo que Mauricio Ochmann quedó como un "traidor".

Se trata del árbolito de Navidad, mismo que el guapo actor Mauricio Ochmann decidió poner en compañía de su pequeña Kailani; dicho acto enfureció a la sensual Aislinn Derbez, ya que le hubiera gustado colaborar en familia.

Él puso el árbol solito ¿Por qué pusiste el árbol sin mí? No me esperaste y yo también quiero participar, no estoy contenta contigo porque hiciste eso, llego y está puesto, es imperdonable”.