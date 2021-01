¡Impactante! así se ven las heridas de la abuela de Laura Zapata

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, hace unos días se denunció que Doña Eva Monje, abuelita de Thalia y de Laura Zapata sufrió abusos en el asilo en el que se encontraba, por lo que actualmente ambas famosas se encuentran en una situación legal para exigir justicia sobre esta persona de la tercera edad.

El lugar llamado “Le Grand Senior Living", la empresa y casa de retiro donde se encontraba la señora fue finalmente clausurado debido a anomalías registradas, sin embargo, Zapata ha dicho que ha recibido amenazas por parte presuntas personas pertenecientes a tal casa de retiro.

Esta famosa en todo momento ha compartido a través de su cuenta oficial de Twitter con lujo de detalle, cada parte de esta historia. Sin embargo, por ahora no ha revelado cuál será el paradero de Doña Eva ahora que ya no estará en la casa de retiro.

Las heridas de la abuelita de Laura Zapata

La señora Eva Monje presentó nueve llagas causadas presuntamente en la casa de retiros, y aunque está recibiendo cuidados, las imágenes hablan por sí solas, pues se ven de gran tamaño.

Los internautas han tenido dos posturas con respecto a este tema, pues por una parte no justifican que el asilo haya tratado con crueldad a la abuelita de Thalia, tambien han tachado de culpables a las famosas por no hacerse “responsables” de doña Eva, y no cuidarla ellas mismas.

También la famosa dio declaraciones sobre como la estan tratando ahora, pues ya está siendo atencdida por médicos profesionales, quienes la estan ayudando con el dolor.

“Le están haciendo la desbridación pero no tan violenta de una sola vez, porque no resiste anestesia general y se hace poco a poco con anestesia local, muy doloroso para ella todo de un jalón, vamos paso a paso”.

Te recomendamos: Laura Zapata DEMANDA a asilo donde maltrataron a su abuelita

¿Crees que fue una gran acción la suspención del asilo Le Grand Senior Living?, ¿Crees que Laura Zapata debería cuidar ella misma a su abuelita?, dinos tu opinuión en los comentarios.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.