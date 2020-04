¡Impactante! Video de Suzy Cortez enciende Instagram

Suzy Cortez logró levantar las más bajas pasiones de sus seguidores en Instagram al compartir uno de sus videos más sensuales que retan a la censura en esta plataforma. Un video en donde la modelo brasileña enseñó su zona íntima.

En las imágenes podemos observar a Suzy Cortez bailando sensualmente con unas pequeñas bragas de encaje en color negro, lo que sin duda no dejó nada a la imaginación mostrando por completo su zona íntima.

Recordemos que esta modelo de origen brasileño ha alcanzado una fama a nivel internacional al ser una de las figuras fitness más reconocidas al obtener el premio como “Miss BumBum”, un certamen realizado en su país natal.

Asimismo Suzy Cortez se ha encargado de alcanzar una gran popularidad en redes sociales compartiendo algunos de sus videos e imágenes más sensuales, lo que la ha hecho ganar más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Por lo que era de esperarse que este último video en donde la modelo enseña sin censura su zona íntima causaría un gran escándalo entre sus seguidores, y prueba de ello es que en un par de horas esta publicación ha superado las 66 mil reproducciones y 10 mil likes.

¡Lo enseña todo!

Y aunque esta no es la primera ocasión en la que Suzy Cortez reta a la censura en Instagram, no podemos negar que este video es bastante impactante, pues la modelo no dejó ni un poco a la imaginación.

Con miles de halagos, tenemos que reconocer que esta modelo brasileña posee uno de los cuerpos más espectaculares del mundo virtual. Un resultado que ha obtenido gracias a su gran esfuerzo físico del cual hemos sido testigos a través de sus redes sociales