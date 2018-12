¡Impactante! Lyn May expondrá a famosos políticos en su bioserie (FOTOS)

La conocida vedette mexicana Lyn May reveló que realizará su bioserie durante el 2019, donde expondrá todos los detalles relevantes sobre su vida, incluyendo sus grandes amores, asegurando que no se guardará nada por lo que contará sus románticos secretos con importantes personalidades de la política mexicana hasta llegar a un ex presidente de la república mexicana.

“Hay que contar de todo para que la vean, además muchos de ellos ya no están vivos y los que están hablaremos con ellos o les cambiaremos el nombre”

Dentro de sus grandes amores revela, la también actriz, que se encontraba un ex presidente de México, del cual no profundizó en detalles, puesto que esas serán parte de las sorpresas que se ventilarán en la serie, que espera que agradé al público.

Lyn May, quien actualmente radica en la ciudad de Cancún, ha finalizado comentando que su serie contemplará la revelación de personajes que le realizaron propuestas indecorosas, pues recuerda que la Cámara de Diputados se encontraba enfrente del teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México.

La serie se compondrá primero por una versión corta de cinco capítulos, en donde se verá a una Lyn May de niña, hasta sus más recientes participaciones en el mundo de la farándula.