¡Impactante! Hallan sin vida a modelo que ya había denunciado amenazas de muerte

Natacha Jaitt fue encontrada sin vida en un salón de fiestas en el barrio La Ñata en Buenos Aires Argentina, según los primeros relatos la muerte se debía a la ingesta de alcohol y cocaína, causando un accidente Cerebro-Vascular, sin embargo, el servicio forense informó que también el corazón de la ex concursante de Gran Hermano se tornaba en un inusual tono blanquecino, y se le detectó una hemorragia interna en las Trompas de Falopio.

Lo impactante es que hace menos de un año, Natacha Jaitt denunciaba que recibía amenazas de muerte, debido a que reveló información sobre una Red de Pedofilia que involucraba a políticos, famosos y periodistas.

La ex concursante del Gran Hermano había realizado un Twitt con anterioridad en el que anticipaba su posible muerte, e informaba que no se iba a suicidar, y que si algo le pasaba no sería su culpa.

Natacha Jaitt ya había denunciado que recibía amenazas de muerte

Hasta ahora no se ha dado a conocer si hay responsables sobre la muerte de Natacha Jaitt, pero según diarios argentinos, se ha confirmado que había cinco personas con ella la noche de su muerte.