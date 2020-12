¡Impactante! Así luce Ola Ray, la novia de Michael Jackson en Thriller

Como te mencionamos hace algunos días en La Verdad Noticias, el video de Thriller y el álbum del mismo nombre celebró su aniversario, después de haberse estrenado hace más de tres décadas, siendo uno de los más vendidos de la historia.

Sin embargo, aunque el cantante, quien estaba en la cúspide de su carrera en ese momento, ya falleció, la coprotagonista del video de Zombies, Ola Ray, sigue viva, y hace unos días se viralizaron las imágenes de como luce actualmente.

La actriz tiene una cuenta oficial en Instagram, en donde siempre comparte imágenes de cómo le va actualmente, y cuales son sus nuevos proyectos, por lo que, si bien la ubicamos en el video que se estrenó en 1983, hoy en día la actriz tiene 60 años de edad, y luce verdaderamente radiante.

¿Qué es de la vida de Ola Ray?

Esta actriz saltó a la fama, no solo por su participación en el video de Michael Jackson, sino que en 1980 y con tan solo 23 años de edad la actriz protagonizó su primera portada para la revista de caballeros Playboy.

Después de la participación en el video del rey del pop quiso buscar un espacio en el mundo del espectáculo, pero solo consiguió pequeños papeles en algunas producciones como Automan en donde estuvo con Chuck Wagner compartiendo créditos.

También salió en programas como Gimme A Break, Cheers y What 's Happening Now, y aunque después de ello no tuvo grandes participaciones en la industria audiovisual, el año pasado protagonizó una película.

La cinta en la que apareció fue It Wants Blood!, en donde estuvo con Eric Roberts, y este año participó en Shootin Heroin.

Como te mencionamos, la famosa hoy en día tiene 60 años y tiene una hija llamada Iam, además de contar con más de 10 mil seguidores en sus redes sociales.

¿Recuerdas a esta actriz del icónico video de Thriller de Michael Jackson?, ¿Qué piensas de cómo luce hoy en día a los 60 años?

