Impacta fuerte muerte al hijo de Pepe Aguilar

Tras el éxito que Ángela Aguilar ha tenido, un golpe de suerte llegó a la familia de los cantantes mexicanos; sin embargo una triste noticia estaría abrumando a uno de los hijos de Pepe Aguilar.

Se trata de su hijo Emiliano Aguilar, quién a través de su cuenta oficial de Instagram dedicó un post en el que anuncia la partida de un ser muy allegado a él.

Se dice que por lo poco descrito, se trata de su abuela; misma que le causó un inmenso dolor del que no podrá recuperarse muy fácil.

“Te me fuiste, siempre vas a estar en mi mente y corazón hasta que me muera. Ching… este es un golpe que me voy a tardar en recuperarme, es el ching… más fuerte que he sentido en un muy buen tiempo. Te amo, nana. Con todo mi corazón”.