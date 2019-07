Impacta Jamie Dornan (Cristian Grey) en Cancún, está grabando película.

El famoso y popular actor Jamie Dornan, conocido por interpretar al sádico Christian Grey, está en estos momentos en la ciudad de Cancún y los fans ya lo saben.

Hace un par de días fue visto por primera vez, Jamie Dornan, esto debido a que se encuentra firmando su más reciente película ‘Barb and Star Go to Vista Del Mar’, la cual es una comedia de situación que se sitúa en la ciudad de Cancún.

Gran alboroto se vivió primero en las redes sociales en donde la noticia se viralizo, pues este actor fue muy popular gracias a la trilogía de las 50 sombras de Grey, muy deseado entre mujeres jóvenes.

Jamie Dornan causa furor en Cancún

Sin embargo este revuelo paso de las pantallas de los celulares a la vida real, y es que no fue tan difícil dar con el actor en la ciudad de Cancún, puesto que las imágenes se veía claramente que se encontraba en una famosa plaza comercial en la zona hotelera de esta ciudad.

En cuestión de minutos los fans llegaron hasta este lugar en donde rápidamente ubicaron al famoso actor, que en efecto se encontraba grabando algunas escenas de esta nueva película de la cual aún no sabemos la fecha de estreno, pero si que también estarán e el reparto Annie Momulo (Bad Moms) y Kristen Wiig (Damas en Guerra) ambas también están en Cancún.

Sin embargo la gente se movía por donde el famoso Christian Grey se dirigía, varias fotos y videos se han colado alrededor de las redes sociales lo que puede resultar un poco contraproducente para la producción de la cinta.

