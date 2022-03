Imitan la voz de Kimberly Loaiza y se viraliza en TikTok. Foto: telehit.com

Dos amigas nunca imaginaron que uno de los desafíos para divertirse en WhatsApp terminará haciéndolas viral en TikTok, pero ¿qué fue lo que hicieron y qué tiene que ver en ello Kimberly Loaiza?, ¡aquí te lo contamos todo!

En La Verdad Noticias te revelamos que esta nueva red social se ha convertido en un verdadero trampolín de la fama para muchos, y es que ahí pueden dar conocer sus talentos ocultos causando mucho furor, ¿cuándo te convertirás tú en uno de ellos?

Anteriormente te compartimos los videos más virales; sin embargo, ahora te diremos qué hicieron dos mujeres para volver loco al internet, ¿son verdaderas comediantes?

TikTok: amigas parodian a Kimberly Loaiza

Las damas que se encargaron de divertir a los internautas de esta plataforma son Niza Temores y Jareli Bernache, ambas se desafiaron en WhatsApp para imitar la forma en que hablan algunos famosos.

Entre los artistas imitados están Manelyk, Federica P. Luche, Lolita Ayala, Niurka, Sammy, Margarito, Albertano, Wendy Guevera y Kimberly Loaiza.

Las amigas nunca imaginaron que sus imitaciones causarán furor en las redes sociales, mucho menos que se hicieran tan virales que ahora tuvieran notas sobre ellas en todo México, y es que el video ya lleva más de 2 millones de reproducciones y al menos Niza, quien subió la grabación ya sumó 5 mil seguidores y 300 mil ‘likes’.

Ahora ya lo sabes, es posible que tengas por ahí un talento oculto que, si compartes en esta red social podría llevarte pronto al estrellato, ¿te animas a ser el siguiente famoso?

¿Cómo ver TikTok sin la app?

Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página oficial de la red social y comenzar a navegar en ella, ya que no necesitas tampoco tener una cuenta para hacerlo, aunque, si no te registras no podrás descargar las grabaciones o darles ‘like’.

