Imitador de Juan Gabriel rechazó actuar en bioserie de Vicente Fernández

Imitador de Juan Gabriel rechaza a producción de Juan Osorio

La bioserie de Vicente Fernández alista su estreno para la segunda temporada en Televisa, sin embargo no se escapa aún de la polémica.

Fuentes cercanas a la producción de Juan Osorio pudieron conversar con Jaime Varela, el famoso imitador de Juan Gabriel, quien presuntamente habría rechazado un papel en la serie.

Debido a que la historia está basada en la biografía no autorizada de Olga Wornat, el popular Varela leyó el guión y no le pareció como dejaban al 'Divo de Juárez'.

Jaime Varela, conocido en México por ser el imitador oficial de Juan Gabriel, rechazó participar en la segunda temporada de la serie de "Chente".

En entrevista para Ventaneando, indicó que luego de leer el libreto de 'El último rey', decidió no aceptar el papel.

"Las líneas del guion no me convencían, no dejaban a Juan Gabriel en una posición muy buena que digamos (...) El tema de acuerdo al guion que yo vi no lo dejaba en una buena posición con Gerardo Fernández y en este caso, con el señor Vicente Fernández", reveló el imitador.

Además indicó que no puede basarse en lo que Olga Wornat escribió, pues lo mejor era no incurrir en una interpretación que podría no retratar la verdad.

"Yo no puedo creer en la señora Wornat de algo que escribió, de la cual no sabemos si efectivamente ella tenía nociones y estaba muy bien documentada en todos los argumentos que ella plasmaba en su libro", puntualizó el imitador de 'El Divo de Juárez'.

Como seguramente sabrás, en la obra se detalla como "Chente" no tenía una buena relación con el "El Divo", pues según Olga Wornat, éste no soportaba que fuera amanerado.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández?

Como anteriormente te confirmamos en La Verdad Noticias, la serie “El Último Rey” tendrá segunda temporada, la cual ya se encuentra pronto llegará a 'Las Estrellas'.

La bioserie de Vicente Fernández se emitirá de lunes a viernes a las 8:30 de la noche a partir del 16 de mayo y en esta ocasión tendrá un total de 20 capítulos.



