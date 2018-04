Imágenes exclusivas: ¡Belinda se olvida de Criss Angel y encuentra el amor en Cancún!

Todo parece indicar que Belinda, ahora sí se olvido de Criss Angel, y encontró el amor en Cancún, después que Belinda protagonizara un penoso concierto en el que solo interpretó tres canciones y 'El sapito' la cantante se siguió de largo con la fiesta y convirtió el escenario en su mesa VIP en donde subieron algunas personas que acompañaron la aparente celebración de soltería de la 'niña nice'.

Un hombre se acercó a la cantante y estuvieron muy cariñosos, este individuo extraño se acercó y primero le hablo al oído, no pasó mucho tiempo cuando Belinda se dejó llevar por el momento y por las copas de más que se tomó y al parecer se dejó llevar por el calor de la noche.

Imágenes exclusivas: ¡Belinda se olvida de Criss Angel y encuentra el amor en Cancún!

Este personaje permaneció cerca de la estrella mejor conocida como la princesa del pop, en todo momento, al parecer Belinda encontró a alguien con quien pasarla bien en vez de pensar en el mal rato que el mago Chris Angel le hizo pasar.

¿En verdad Belinda encuentró el amor en Cancún?

La joven cantante aceptó tomarse fotos con sus fans y por momentos bajó de su fortificada zona VIP y se sacó varias selfies, aunque estaba muy alcoholizada y su concierto tuvo que pagar por esta situación, la actriz permaneció muy amable y accesible, por lo mismo la seguridad de ella y su madre estaban al pendiente de cada movimiento que pudiera comprometer a Belinda.

Cabe mencionar que Belinda recientemente terminó con ilusionista Criss Angel

La cantante mexicana Belinda rompió el silencio en un corto mensaje publicado en su red social Facebook y aclaró que su relación con el mago Criss Angel llegó a su final, sin dar ningún detalle adicional.

"No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida privada, estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos", escribió en su cuenta de Facebook.

Después de varias semanas de rumores de rompimiento, la cantante aclaró el asunto.

La relación sentimental entre Belinda y Criss Angel se formalizó a finales de 2016, cuando el mago publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se refería a la mexicana como “mi amor”.

Por su parte, Criss ha mantenido el silencio, a pesar que horas antes su ex pareja anunciará el fin, publicó un mensaje que posiblemente fue dedicado a Belinda.

“No escuches a tu corazón. Escucha tu voz interior. Yo debería. El amor no viene con un precio… la honestidad debe ser siempre. Mentir acerca de quién eres o quién soy no lo hace cierto. Esta lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera amante del engaño – Mooshcoo”, publicó Criss Angel en Instagram.