Imágenes inéditas del asalto que sufrió el actor David Zepeda

Luego de darse a conocer que David Zepeda sufrió un asalto tras salir de sus grabaciones de la telenovela “Por Amar sin Ley”, se ha revelado el video del momento en que el actor persigue al delincuente junto a varios policías.

De acuerdo al matutino Hoy, Zepeda fue encañonado con una pistola por el delincuente, quien le quitó su dinero, su celular y una loción.

Tras el hecho, David se armó de valor y persiguió al sujeto, mismo que fue detenido y fue puesto a disposición de las autoridades.

Horas más tarde, el histrión fue abordado por un reportero del programa y ante su insistencia, únicamente dijo: “me vas a preguntar cosas que no puedo contestar, no puedo contestarte, por seguridad no puedo”.

Se espera que, al terminar este proceso, el protagonista de la telenovela “Por Amar sin Ley” pueda dar su versión sobre este lamentable suceso.