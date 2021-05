Imágenes de Zac Efron operado

Como hemos informado en La Verdad Noticias, se han desatado fuertes rumores de Zac Efron operado luego que el actor apareciera en el video “Earth Day, The Musical” luciendo un rostro bastante diferente a como estamos acostumbrados a verlo.

Efron saltó a la fama desde muy joven cuando apenas tenía 18 años tras el lanzamiento de “High School Musical” en 2015, en aquél entonces el joven tenía el cabello un poco largo, él era bastante delgado y lucía bastante tierno, pero con el paso del tiempo fue ganando masa muscular.

El actor a los 18 años de edad en “High School Musical”

Cada vez Zac Efron fue protagonizando más películas y ya no solo era un “rostro bonito” sino que además empezó a convertirse en un ícono de sensualidad, pues empezó a ejercitarse y su cuerpo rápidamente se notificó.

El actor en la película 'Bad Neighbors' en 2014

Tras aparecer en la película 'Bad Neighbors' en 2014, el actor sorprendió, pues no solo lucía un cuerpo espectacular, sino que además su rostro parecía bastante natural y fue evidente que el joven protagonista de “17 otra vez” ya se había convertido en un adulto.

Pero la apariencia de Zan Efron pronto empezó a cambiar, él no se conformó con su aspecto y se ejercitó mucho más, fue así que una vez más sorprendió en la película 'Baywatch' donde lucía un cuerpo muy marcado y un abdomen de “lavadero”, además su rostro parecía más delgado, aquí empezaron a circular algunos rumores de que se había sometido a operaciones, pero nada se confirmó y muchos aseguraron que su aspecto solo se debía al ejercicio que realizaba.

El actor en la película 'Baywatch'

Ahora los rumores de Zac Efron operado se han intensificado, pues tras aparecer en el video Earth Day, The Musical” él lucía bastante cambiado, con un rostro un poco más hinchado e incluso cuadrado, además su barbilla parece más marcada.

Memes de Zac Efron operado

Zac Efron operado fue comparado con Ninel Conde

Como era de esperarse tras su “transformación” pronto empezaron a salir memes de Zac Efron operado, por eso en La Verdad Noticias te presentamos algunos que más han destacado, pues aunque no se sabe la verdad sobre su rostro, lo cierto es que estos memes son bastantes divertidos.

Internautas aseguraron que Zac Efron operado era perfecto para serie biográfica de Ricardo Fort

Memes aseguraban que Efron debía interpretar a Ricardo Fort

Lo memes comparándolo con Calamardo guapo tampoco hicieron falta

Zac Efron operado fue comparado con Calamardo guapo

Otros aseguraron que no se operó, solo usó mascarillas “chafas”

Las mascarillas podrían ser peligrosas

Otros más lo compararon con el “Ken humano”

El Ken humano no podía faltar en los memes

Por supuesto las referencias a “High School Musical” no pudieron faltar

Sin duda el meme favorito de muchos

¿Zac Efron se operó la cara?

Esta foto desató los rumores de que el actor se había operado

Aunque mucho se ha hablado de Zac Efron operado, lo cierto es que hasta el momento nada se ha confirmado. Si bien lucía bastante diferente y con el rostro más hinchado, amigos cercanos a él y hasta cirujanos han negado que se haya sometido a una cirugía.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Kyle Sandilands, un conocido locutor de radio y gran amigo de Efron enseguida salió a defenderlo en el programa “The Kyle and Jackie O Show”.

El locutor aseguró que Zac efron no está operado, asegurando que de ser así él hubiera sido uno de los primeros en enterarse, además indicó que Efron es bastante guapo y no necesita ese tipo de procedimientos quirúrgicos, incluso lo comparó con una obra de arte “es como tener una pintura de Picasso y que, de la nada, llegue un niño a pintar sobre ella con los dedos. ¿Por qué hacerlo?”, aseguró.

Por su parte el cirujano plástico Anthony Youn ha explicado que el actor no se sometió a ninguna cirugía, sino que su apariencia en el video podría deberse a un tratamiento dental, por ejemplo a una extracción de muelas de juicio.

El experto indicó que Zac luce la mandíbula hinchada y esto se ve especialmente marcado en la zona de las muelas del juicio, por lo que la cara de famoso no luce como el de alguien que se haya sometido a una cirugía estética.

Por su parte el actor no ha declarado respecto a las críticas hacia su apariencia y sobre su supuesta operación, pero sí ha pedido a sus fans que se concentren en el cuidado del medio ambiente y en otras problemáticas sociales que están afectando al mundo. Así mismo más tarde hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde escribió: "Solo toma lo que sea necesario y vive con espíritu generoso: para ser más, hay que dar más. Lecciones que he aprendido de la gente de la isla Masig".

Es así como Zac Efron operado es solo un rumor, nada se ha confirmado y tal parece que el actor no hablará al respecto (al menos no por un tiempo), por lo que las personas tendrán que quedarse con la duda sobre si se sometió o no a una cirugía plástica.

