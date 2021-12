Jenni Rivera murió en diciembre 2012, pero continúa siendo una de las cantantes de regional mexicano más populares del país, por lo que sus frases más más iconicas aún son recordadas por sus miles de fans en Latinoamérica.

Entre sus frases más famosas está su declaración sobre haber tenido una vida plena, hecha poco antes de su muerte: "No le temo [a la muerte] por mí. Yo siento que he vivido tantas cosas a mis 42 años [...] Pudiera morir ya y decir: ‘Aquí descansa Jenni Rivera’”.

En La Verdad Noticias te presentamos todo lo que debes saber sobre la vida de "La Diva de la Banda", entre lo que destacan algunas de sus frases célebres, que pueden ayudarte en momentos de dificultan cuando necesites algo de incentivo para dar el 100% en tu vida.

Imágenes de Jenni Rivera con frases bonitas

Aunque las imágenes de Jenni Rivera con frases más famosas son aquellas en las que habla de ser una luchona, pero también existen citas bonitas que conmoverán a los fans de la estrella de la música mexicana, ahora fallecida.

Frases de Jenni Rivera para las socias

Si hay una cantante que todas las llamadas 2 "socias" de México disfrutar escuchar, principalmente por canciones como "Querida socia", "De contrabando" y "A que no le cuentas" es Jenni Rivera de 43 años al momento de su muerte.

Los grandes éxitos de “La Diva de la Banda” hablan principalmente de esta dinámica de saber que eres la otra mujer pero estar dispuesta a continuar con el engaño. Por lo que también tiene muchas frases para las socias.

“La mujer tiene que ser en la calle una dama y una puta en la cama”.

“No es que no me haya ido tan bien; quizá he elegido mal, pero el amor está ahí… pero es que me encantan los hombres, ¡qué buenos que están!”.

‘Soy parrandera, rebelde y atrevida. Soy rancherota y lo llevo en el corazón’

‘Yo no sé para qué quisieran mi cabeza, están más sabrosas otras cosas’

‘Una mujer rebelde defiende a su hombre hasta el final, yo quiero a quien quiero, ¡y se acabó!’

Frases de Jenni Rivera en Mariposa de Barrio

“Podría yo comparar mi vida a la de una oruga que se arrastra por los suelos y que sufre mucho y que no es bonita y que le pasan y suceden muchas cosas, pero Dios es tan grande que a través de la metamorfosis, esa oruga se convierte en mariposa".

“Dios me creó, mis padres me concibieron, pero mis fans me hicieron. Les estoy eternamente agradecida”.

"Yo sólo soy una mujer que ha demostrado que no hay que entrar en una talla 2 para tener éxito en la música".

"Si por pendeja me caigo, por chingona me levanto".

"Si tuviera la oportunidad de hablar con una jovencita inmigrante que acaba de llegar a Estados Unidos le daría este consejo: 'Pregunta, pide, busca, porque hay oportunidades. Tú no eres la única inmigrante que has venido a este país. Muchos lo han hecho antes que tú y han tenido éxito'".

Las frases célebres de la diva de la banda la volvieron tan inspiradora que la vida de Jenni Rivera estará en una película, un libro infantil y en mucho más tras el éxito de "Mariposa de Barrio", que puedes ver en Netflix.

