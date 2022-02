Ilse Salas habla sobre Señorita 89 y el lado oscuro de los certámenes de belleza.

La actriz mexicana Ilse Salas es la protagonista de Señorita 89, una de las series de televisión más esperadas del 2022, quien ha revelado detalles de este proyecto.

En los años 20, un grupo de hombres pensó que sería una granoportunidad de negocio que un grupo de mujeres jóvenes, vírgenes y hermosas compitieran por un premio: ser coronada como la mujer más bella de Estados Unidos y ganarse el honor de ser llamada “Miss America”.

Bajo este contexto, llega a la plataforma de STARZPLAY Señorita 89, un thriller dramático ambientado en lo que pudo haber sido el lado oscuro de los certámenes de belleza en México a finales de la década de los 80.

¿De qué trata Señorita 89?

Según con la sinopsis oficial, la historia sigue a Concepción, la matriarca del concurso de belleza más importante del país, quien da la bienvenida a 32 hermosas mujeres a la finca La Encantada. ¿El propósito? Entrenarlas para transformar a una de ellas en la próxima Miss México.

Sin embargo, para estas hermosas jóvenes, lo que aparenta ser un sueño de una cálida noche de verano, se convertirá en una pesadilla cuando sean esclavizadas y sometidas a una red de prostitución, donde se verán obligadas a hacer uso de todas sus habilidades para salir con vida de ese complejo averno.

Ilse Salas habla sobre la serie Señorita 89

En entrevista exclusiva para Vogue México, la actriz Ilse Salas comentó sobre su participación protagónica en Señorita 89, su más reciente trabajo en los terrenos de la interpretación.

"Soy una persona muy intuitiva. Siempre digo que sí a los trabajos que me intrigan y me dicen algo en ese momento. En particular, lo que me motivó a aceptar este proyecto es que se iba a hablar de la parte oscura de los certámenes de belleza.

Si se hubiera presentado el lado bonito y lúdico, el cual seguramente también existe, no pienso que me hubiera interesado tanto. Precisamente lo que me atrajo de Señorita 89 fueron todos los cuestionamientos que pone sobre la mesa", dijo la actriz sobre la nueva serie.

