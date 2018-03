Se tiene previsto que el próximo sábado 17 de marzo la población en Cancún vea el final de la pelea de Goku contra Jiren.

Toei animation, la empresa encargada de la distribución de Dragón Ball Super en Latino América ha fijado su postura en contra de proyectar el capítulo 130 en lugares públicos y por algún gobierno y la señaló como ilegal, por lo que considera como piratería el acto.

Después de la fiebre de Dragon Ball Super por la batalla de Gokú Vs Jiren muchos gobernantes quisieron un acercamiento con su pueblo y autorizaron la proyección del capítulo 130 de la saga, sin embargo es ilegal y l empresa Toei no da la autorización, mediante un comunicado en su página oficial de Twitter lo hizo saber.

En redes sociales difundieron su postura

Ilegal proyectar Dragón Ball Super

Por medio de un comunicado oficial, se comunicó que proyectar Dragón Ball Super es ilegal y responde a un acto de piratería.

Esto es lo que se lee en el comunicado:

"Nos enteramos de los planes de exhibir el episodio #130 de nuestra serie Dragon Ball Super en estadios, plazas y lugares públicos en América Latina.

Toei Animation no autorizó estás exhibiciones públicas, NO APOYAMOS NI PATROCINAMOS NINGUNO DE ESTOS EVENTOS.Ni Toei Animation ni nuestros títulos endosan o patrocinan ninguna a ninguna institución ni partido exhibiendo el capítulo no autorizado.

En un esfuerzo por apoyar los derechos de autor y proteger el trabajo de Miles de personas y muchos sectores, les laborales pedimos que por favor disfruten de nuestros títulos en las plataformas y televisoras oficiales y que no apoyen exhibiciones ilegales que inciten la piratería".

Comunicado

Ante esta situación cualquier gobierno o institución que lo haga estaría violando la ley y daría un mal ejemplo para sus ciudadanos, en esta ocasión fue tal el llamado de los fans que llegaron a oídos de las oficinas centrales que ya han fijado fuertemente su postura y califican de ilegal el acto que se ha estado promocionando desde la la semana pasada por gobiernos municipales así como instituciones deportivas.