Ilean Almaguer lució sus BUBIS con atractiva blusa de encaje ¡SEXY!

Ilean Almaguer es una famosa actriz y cantante mexicana que ha destacado en diversos proyectos de televisión en su mayoría en la televisara de San Ángel y que ahora ha sorprendido en una pose donde se luce escotada.

Hay que recordar que en el pasado esta bella actriz consideró como lo más difícil en su carrera de actriz haberse ido a Estados Unidos para trabajar con un idioma que no es su lengua original, pero ahora está haciendo arder las redes con una imagen en donde luce radiante.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la bella Ilean Almaguer ha conquistado las miradas de sus fans al publicar una postal en la que aparece luciendo sus bubis con una escotada blusa negra con detalles de encaje.

En la publicación se alcanza a leer una descripción que dice así: #tbt Esta �� fue de una sesión de fotos que me hicieron hace 7 años y por alguna razón nunca me sentí yo. No se si fue el makeup, las fotos, la ropa... en fin. Así que esas fotos quedaron guardadas sin ser utilizadas. Y hoy se las comparto. Cuando no eres tú en esencia se nota. Que piensan?

La imagen que es como menciona ella de hace 7 años demuestra que los años no pasan por la bella actriz que ha sido parte de Televisa, pies cada día luce espectacular y rejuvenecida.

Las anécdotas de trabajar en Estado Unidos

En alguna ocasión esta actriz expresó su experiencia de irse a trabajar a los Estados Unidos, así lo detalló: Al principio no es lo mismo, uno dice quiero trabajar en español, no fluyes igual, pero poco a poco ya vas fluyendo, y uno se va sintiendo más cómoda con el idioma adoptado.

TE PUEDE INTERESAR: Tv Azteca VETÓ a esta exconductora de HOY y Televisa no la quiere por TRAICIONERA

Cabe destacar que Ilean Almaguer destacó también que fue un reto irse a Norteamérica, que a pesar de la existencia de una comunidad latina, resaltó que la mayoría son de tercera generación y hay que hacer énfasis y tener muchos cuidados con los diferentes acentos.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.